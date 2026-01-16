Macron i Meloni bi pregovarali s Putinom. Britanci: Ne može

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper 15. siječnja odbacila je prijedloge Francuske i Italije o diplomatskom angažmanu s Kremljom kako bi se pomoglo okončanju rata u Ukrajini, izvijestio je Politico.

- Mislim da nam trebaju dokazi da (ruski predsjednik Vladimir) Putin doista želi mir, a u ovom trenutku to još uvijek ne vidim - rekla je Cooper u intervjuu za Politico.

Ove izjave uslijedile su nakon izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona od 6. siječnja, u kojoj je rekao da Pariz radi na uspostavi dijaloga s Putinom „u nadolazećim tjednima“.

Foto: Philippe Magoni

Talijanska premijerka Giorgia Meloni podržala je Macrona, predloživši imenovanje posebnog europskog izaslanika za dijalog s Rusijom o ratu u Ukrajini.

- Vjerujem da je došlo vrijeme da Europa također razgovara s Rusijom - rekla je Meloni 9. siječnja.

Zapadni čelnici u velikoj su mjeri diplomatski izolirali Putina nakon što je 2022. pokrenuo sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.

Povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa na dužnost prošle godine označio je prekid te strategije, budući da se novi američki čelnik javno angažirao s Putinom, pa čak se i sastao s njim, u nastojanju da posreduje u okončanju rata.

Europski čelnici, koji su nastojali uvjeriti Kijev u nastavak potpore nakon promjene vodstva u Washingtonu, privatno su izrazili zabrinutost da su marginalizirani u obnovljenom dijalogu između SAD-a i Rusije. Međutim, Cooper smatra da bi saveznici trebali dati prednost vojnoj potpori Ukrajini i pojačanom pritisku na Rusiju sve dok Moskva ne pokaže iskren interes za mirovne pregovore.

- Ono što smo vidjeli jest golema predanost radu koji Ukrajina, zajedno sa SAD-om i uz potporu Europe, ulaže u izradu planova za mir, uključujući sigurnosna jamstva - rekla je Cooper za Politico.

Rusija je više puta odbacila prijedloge o prekidu vatre za Ukrajinu koje podupire Zapad, kao i sve mirovne prijedloge koji bi uključivali raspoređivanje mirovnih snaga pod vodstvom Europe ili zadržavanje dijelova Donbasa koji su još pod kontrolom Ukrajine.

Unatoč tome, Trump je ranije ovoga tjedna izjavio da je ruski čelnik spreman na dogovor te optužio predsjednika Volodimira Zelenskog da stoji na putu miru.

Rasprave se odvijaju u trenutku kada ruske snage pojačavaju zračne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu, što potiče energetsku krizu usred niskih, zimskih temperatura.