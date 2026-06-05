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'POTPORA RADU VLASTI'

Macron i Merz u Tivtu podržali proširenje EU-a: Crna Gora je po svemu najbliža članstvu Unije

Piše HINA,
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Macron i Merz u Tivtu podržali proširenje EU-a: Crna Gora je po svemu najbliža članstvu Unije
Foto: Stevo Vasiljevic

Francuski predsjednik i njemački kancelar poručili su da Europska unija mora ubrzati proširenje te istaknuli Crnu Goru kao najnapredniju kandidatkinju za članstvo.

Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak su u Tivtu, uoči Samita EU – Zapadni Balkan, podržali proces proširenja Europske unije te su Crnu Goru, domaćina samita, izdvojili kao najnapredniju kandidatkinju. Macron je kazao da su čelnici Europske unije u Tivtu kako bi pružili potporu Crnoj Gori kao sljedećoj članici. „Svi smo ovdje kako bismo pružili potporu radu Crne Gore i crnogorskih vlasti na putu prema Europskoj uniji“, rekao je Macron te dodao da su europski čelnici uz Crnu Goru i da su tu kako bi joj pomogli da se što prije integrira. „Razlog našeg dolaska je proširenje s našom novom članicom, Crnom Gorom. Svi smo uz Crnu Goru kako bismo joj pomogli da se što prije integrira. Proces integracije donijet će konkretne rezultate, omogućiti napredak vaše zemlje i njezino članstvo u našoj europskoj obitelji“, kazao je Macron.

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Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da europsko proširenje kasni godinama te da je s francuskim predsjednikom razgovarao o sljedećim koracima za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju.

„Europska unija mora pokazati da je voljna i spremna za proširenje i o tome ćemo danas razgovarati“, kazao je Merz.

„Ovaj dio Europe u perspektivi pripada Europskoj uniji i ako tijekom 13 godina nismo primili nijednu novu članicu, možemo reći da je i Europska unija napravila određene pogreške“, dodao je njemački kancelar.

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Francuska i Njemačka ranije su predstavile zajednički non-paper kojim pozivaju na radikalno ubrzavanje procesa proširenja Europske unije, ocjenjujući da je dosadašnji model postao prespor, birokratiziran i nedovoljno motivirajući za zemlje kandidatkinje.

Dokument pod nazivom „Novi zamah za proširenje“, koji će biti jedna od važnih tema samita Europska unija – Zapadni Balkan u Crnoj Gori, predstavlja pokušaj Pariza i Berlina da redefiniraju način na koji zemlje kandidatkinje napreduju prema članstvu.

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Francuska i Njemačka ističu da žele zadržati načelo napredovanja na temelju zasluga, ali istodobno smatraju da je potrebno pojednostaviti postojeću metodologiju i omogućiti bržu integraciju zemalja koje provode reforme.

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