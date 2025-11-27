Obavijesti

NOVI POTEZ

Macron najavio dobrovoljni vojni rok: 'To će nam pomoći da odgovorimo na prijetnje'

Piše HINA,
Macron najavio dobrovoljni vojni rok: 'To će nam pomoći da odgovorimo na prijetnje'
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Predsjednik Macron najavio je uvođenje dobrovoljnog vojnog roka za mlade koja bi trebala početi do sredine 2026., a Francuskoj bi pomogla odgovoriti na "ubrzane prijetnje" na globalnoj sceni

Taj potez dio je šire promjene diljem Europe, gdje su nacije koje su dugo uživale u desetljećima dugom miru zahvaljujući američkim sigurnosnim jamstvima zabrinute zbog promjenjivih prioriteta predsjednika Donalda Trumpa i agresivnog stava Rusije. "Francuska ne može stajati skrštenih ruku", rekao je u četvrtak Emmanuel Macron prilikom posjeta 27. brdskoj pješačkoj brigadi u Varcesu, u francuskim Alpama.

Dodao je da će dobrovoljni program biti otvoren za 18-godišnjake i 19-godišnjake, koji će biti plaćeni, i trajat će deset mjeseci. Stajat će dvije milijarde eura, što je nazvao "važnim i potrebnim naporom".

Program predviđa angažiranje 3000 ljudi do 2026. koji će služiti samo na francuskom tlu, a broj će se povećati na 10. 000 do 2030. godine.

REKACIJE Macron: Trumpov mirovni plan za Ukrajinu treba poboljšati
Macron: Trumpov mirovni plan za Ukrajinu treba poboljšati

„Moja je ambicija dosegnuti 50. 000 mladih do 2036., ovisno o razvojnim prijetnjama“, rekao je Macron.

Nakon programa, sudionici bi se mogli integrirati u civilni život, postati rezervisti ili ostati u oružanim snagama, rekao je.

Macronova objava dovodi Francusku u red s gotovo dvanaest drugih europskih zemalja poput Njemačke i Danske koje su pokrenule slične projekte.

Macron je rekao da je ukidanje obveznog služenja vojnog roka koje je proveo bivši predsjednik Jacques Chirac 1996. bilo ispravno, ali da novačenje nema smisla za trenutne potrebe Francuske.

