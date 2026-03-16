Macron nazvao iranskog predsjednika: 'Neprihvatljivo je da je Francuska meta'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju svom iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je "neprihvatljivo" da Francuska bude meta napada na Bliskom istoku i zatražio hitan povratak dvojice francuskih državljana koji su pritvoreni u Iranu.

- Podsjetio sam ga da Francuska djeluje isključivo u defenzivnom okviru čiji je cilj zaštita njezinih interesa, interesa regionalnih partnera i sloboda plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta - kazao je Macron u objavi na X-u.

- Sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu mora se ponovno uspostaviti što je prije moguće - naglasio je.

Francuski predsjednik naglasio je da će trajna stabilnost zahtijevati novi politički i sigurnosni okvir koji će uzeti u obzir iranske nuklearne ambicije, program balističkih projektila i regionalne aktivnosti.

- Samo novi politički i sigurnosni okvir može jamčiti mir i sigurnost za sve - rekao je Macron, dodajući da takav aranžman mora jamčiti da Iran nikada neće steći nuklearno oružje.