Macron o Gazi: 'Trebamo li stajati sa strane i gledati prizor koji bi nas sve trebao posramiti'

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u utorak je odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegov mirovni plan donio mir u Gazi, istaknuvši da u enklavi nije ponovno otvoren nijedan humanitarni koridor. U posljednjem obraćanju Općoj skupštini UN-a prije odlaska s dužnosti u svibnju iduće godine, Macron je rekao da svijet svjedoči prizoru koji bi sve trebao posramiti te kritizirao Trumpovo predstavljanje njegova plana za Gazu kao diplomatskog uspjeha.

Govorio je nekoliko sati nakon Trumpa, koji je u istom govoru u sjedištu UN-a svoj plan za mir u Gazi predstavio kao diplomatski uspjeh.

"Prije godinu dana, upravo u ovoj dvorani, desetak država priznalo je Palestinu. Čujem cinizam nekih ljudi: 'Priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost'", rekao je Macron, udarivši šakom o govornicu.

"Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti neaktivni pred onim što se događa u Gazi? Neki se hvale navodnim mirom. Ali taj mir nije ni na jednu sekundu ponovno otvorio humanitarni pristup. Trebamo li samo stajati po strani i gledati ovaj prizor koji bi nas sve trebao posramiti?", rekao je.

Trump je ranije u svom govoru rekao da je rat u Gazi okončan nekoliko tjedana nakon njegova obraćanja Općoj skupštini UN-a godinu ranije.

"Prije godinu dana, kada sam se obratio velikim čelnicima u ovoj dvorani, rat u Gazi još je brutalno bjesnio. Nekoliko tjedana poslije okončali smo rat u Gazi, spasivši nebrojene tisuće života", rekao je Trump.

'Pogledajte što se događa na Zapadnoj obali'

Macron se u Francuskoj suočava s kritikama dijela političara i aktivista koji smatraju da je učinio premalo otkako je prošlog rujna priznao palestinsku državu.

Pariz je u međuvremenu postrožio stav prema nasilju izraelskih doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, uveo neke nacionalne sankcije te pokrenuo postupak zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranom području.

"Pogledajte što se događa na Zapadnoj obali, gdje se svakoga dana krše prava. U čije ime? Hamas nikada nije djelovao na Zapadnoj obali", rekao je Macron.

Dodao je da ono što se događa na Zapadnoj obali iz dana u dan onemogućuje projekt koji bi se trebao temeljiti na poštovanju legitimnog prava palestinskog naroda na postojanje.

Odnosi Francuske i Izraela posebno su napeti tijekom posljednje godine. Macron je rekao da griješe oni koji smatraju da će kršenje suvereniteta svih izraelskih susjeda osigurati sigurnost Izraela. "Oni slabe sigurnost Izraela, i danas i u budućnosti", rekao je.