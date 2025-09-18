Obavijesti

News

FRANCUSKA PRIZNAJE PALESTINU

Macron poručio: Izrael potpuno uništava svoj imidž i kredibilitet

Piše HINA,
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

"Priznavanje palestinske države jednostavno znači odlučnu izjavu da legitimna perspektiva palestinskog naroda, i ono što on danas trpi, nema nikakve veze s Hamasom", rekao je francuski predsjednik...

Francuski predsjednik Emmanuel Macron branio je svoju odluku o priznavanju palestinske države u intervjuu za izraelsku televiziju u četvrtak, rekavši da je to "najbolji način za izolaciju Hamasa" i oštro osudivši još jednom ofenzivu u Gazi koja "potpuno narušava" izraelski "kredibilitet".

"Priznavanje palestinske države jednostavno znači odlučnu izjavu da legitimna perspektiva palestinskog naroda, i ono što on danas trpi, nema nikakve veze s Hamasom", rekao je francuski predsjednik za Kanal 12.

PODJELE OKO IZRAELA... Milanović: Bosanac glasao kao svaki normalan čovjek! HDZ: Tako bi glasovala Jugoslavija...
Milanović: Bosanac glasao kao svaki normalan čovjek! HDZ: Tako bi glasovala Jugoslavija...

Branio je svoj plan priznavanja palestinske države tvrdeći da je to "proces" namijenjen "pokretanju novog ponašanja i niza novih obveza". 

"Dakle, priznavanje palestinske države najbolji je način za izolaciju Hamasa“, koji ne želi rješenje s dvije države, već vas želi „uništiti“, objasnio je.

No, prema Emmanuelu Macronu, čiju su odluku izraelske vlasti oštro kritizirale, "pristup vaše vlade, posebno nekih ministara, jest uništiti mogućnost dvodržavnog rješenja.“

SMRT I UNIŠTENJE Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...
Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...

U intervjuu za Kanal 12, Emmanuel Macron je kazao da se "ponudio da posjeti“ Izrael prije Opće skupštine UN-a sljedećeg tjedna u New Yorku - za kada je i najavio priznavanje palestinske države - kako bi objasnio svoj stav.

No izraelske vlasti odbile su njegov posjet. Dodao je da želi nastaviti „surađivati“ s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, kojeg "poštuje“.

Međutim, ocijenio je da Izrael "potpuno uništava“ svoj "imidž i kredibilitet“ u svjetskom javnom mnijenju zbog civilnih žrtava u Gazi.

