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HRVATSKI VATROGASCI

Macron zahvalio Hrvatskoj na pomoći: Hvala Hrvatska

Piše Filip Sulimanec,
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Macron zahvalio Hrvatskoj na pomoći: Hvala Hrvatska
Foto: Reuters
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Hrvatski vojni piloti s drugim zračnim snagama saveznika pomažu u gašenju požara u Francuskoj

Više od 250.000 ljudi je evakuirano na jugozapadu Francuske dok se masivni šumski požar kreće prema slavnoj vinskoj prijestolnici Bordeauxu, a dužnosnici upozoravaju da je vatra postala toliko žestoka da stvara vlastite vjetrove i ponaša se nepredvidivo.

Francuske vlasti naredile su evakuaciju još 55.000 ljudi tijekom nedjeljne noći iz naselja južno od Bordeauxa, čime je ukupan broj evakuiranih u regiji dosegnuo oko 250.000. Jaki vjetrovi, suhi uvjeti i uzastopni toplinski valovi potaknuli su požar koji izmiče kontroli još od sredine tjedna.

IZBACILI 402 TONE VODE VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj
VIDEO IZ SRCA PAKLA Evo s kakvom stihijom se bore naši vatrogasci u Francuskoj

Hrvatski vojni piloti s drugim zračnim snagama saveznika pomažu u gašenju požara u Francuskoj, objavio je MORH. Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u prva dva dana angažmana ostvarili su 72 leta, 13:30 sati naleta i izbacili 402 tone vode. 

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Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu 🇫🇷 u sklopu #rescEU misije u borbi s vatrenim stihijama! VIDEO
Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu 🇫🇷 u sklopu #rescEU misije u borbi s vatrenim stihijama! | Video: Ministarstvo obrane RH

Prvog dana bili su angažirani na području Salernesa, a jučer su prebačeni u područje Bordeauxa te područje Biscarrosse. Na pomoći se zahvalio predsjednik Emmanuel Macron.

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Komentari 0
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