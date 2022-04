Macronove tajne: 'Kao tinejdžer napisao je vrući erotski roman o profesorici. Postala mu je žena'

Znala sam ga iz viđenja, jednog je dana taj nestašan momak došao k meni i zamolio da pretipkam tristotinjak stranica poprilično erotskog i prljavog romana. Imena su bila izmijenjena ali bilo je jasno kako je riječ o nečemu što je sam prolazio, rekla je nekadašnja susjeda današnjeg predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, ali i njegove buduće supruge, tada Brigitte Trogneux. Mladi tinejdžer Macron susjedi koja se bavila daktilografijom u gradu Amiensu donio je svoj rukopis u kojem je pisao o ženi u koju se godinu dana ranije zaljubio - 24 godine starijoj profesorici Brigitte koja je bila u braku i majka troje djece.

O Brigitte Macron je 2018. godine novinarka magazina "Closer" Maelle Brun napisala prvu neautoriziranu biografiju u kojoj se posebno posvetila mladim danima nje i Macrona.

"Knjiga nije rađena uz pomoć gospođe Macron iako je ona odgovorila na neka pitanja kada sam ih ja poslala u njezin kabinet. Htjela sam podići veo tajne s jedne vrlo komplicirane osobnosti. Sve me zanimalo, od toga kako se zaljubila u svog učenika do njezinih glazbenih interesa jer nema rock koncerta na koji gospođa Macron ne ode, pa makar potajno", rekla je novinarka.

Kako bi to postigla Brun je razgovarala s pedesetak 'svjedoka' - od njezinih bivših učenika, preko susjeda u Amiensu pa sve do poznanika njezine djece iz prvog braka koji majčinu vezu i brak s Macronom od početka, navodno, svesrdno podržavaju. Prve stranice knjige opisuju svjedočanstva kolega studenata iz privatne katoličke srednje škole u Amiensu o tome kako je 15-godišnji Macron bio zaluđen briljantnom profesoricom književnosti i drame, te kako je s vremenom na njihovu aferu reagirao i njezin suprug, bankar Andre-Louis Auziere.

"Mi smo vidjeli da su oni prijatelji, da razgovaraju nakon sata i imaju zajedničke interese, ali nikome nije tada palo na pamet kako je riječ o pravom odnosu", kažu nekadašnji kolege.

Kada su za Macronove osjećaje saznali njegovi roditelji on je poslan u 'izgnanstvo' u Pariz gdje je čvrsto odlučio da će Brigitte pokazati i dokazati zašto je on dobar izbor za nju. Poznavatelji para kažu da je iz te potrebe došla i ideja o političkoj karijeri, kako bi se dokazao voljenoj ženi.

Posebno je zanimljivo da je tinejdžer Macron svoje osjećaje opisao i u spomenutom romanu čiju kopiju navodno nitko nije sačuvao, pa čak niti Brigitte jer je, navodno, njezin suprug bio vrlo nezadovoljan napisanim.

Biografija se bavi i Brigitteinim danima prije susreta s Macronom, posebno djetinjstvom sa šestero braće i sestara, ali i obiteljskom tragedijom kada je njezina trudna sestra skupa sa suprugom poginula u automobilskoj nesreći.

"Mnogi su me zaobilazili na počecima naše veze, svašta se šaptalo iza mojih leđa, a braća i sestre preuzeli su ulogu zaštitnika i roditelja kojih više nije bilo. No, sve je to bilo uzalud, jer ja kad nešto čvrsto odlučim onda to i napravim", rekla je u jednom intervjuu Brigitte Macron koja je sa suprugom u braku od 2007. godine i udomili su psa kojeg su nazvali Nemo.

'Emmanuelu je bilo nemoguće odoljeti'

Brigitte je rođena u obitelji koja se bavila proizvodnjom čokolade i slastica, u gradu Amiensu otkuda je i Macron. Prije nego što ga je upoznala, živjela je konvencionalnim životom - imala je stabilnu karijeru kao profesorica francuske književnosti, latinskog i drame te je bila supruga bankara Andrea Louisa Auzierea.



- Ljubav je napravila svoje i mi smo je samo slijedili. Ona me dovela na put razvoda, Emmanuelu je bilo nemoguće odoljeti - rekla je magazinu Paris Match 2016. Zbog njega se preselila u Pariz 2006, a 2015. odrekla vlastite karijere kako bi pomogla suprugu s njegovom. U dokumentarcu France3 TV, jasno je prikazano kako Brigitte "trenira" Macrona. U jednoj sceni, vodi ga kroz glasovne vježbe te mu sugerira kada treba podići glas.



- Svaku večer razmijenjujemo sve što smo čuli jedno o drugom. Moram obratiti pažnju na sve, učiniti sve od sebe da ga zaštitim - izjavila je Brigitte prošle godine.



