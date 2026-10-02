MAD MAX OFENZIVA Ukrajina 'zombi autima' zarobila 250 ruskih vojnika i stvorila kaos

U sklopu operacije Vivaldi, tijekom koje su u ponedjeljak oslobođena tri ukrajinska sela, ukrajinske su snage poslale skupinu samovozećih oklopnih vozila BTR-60 koja su se zabila u najutvrđenije ruske položaje u gradu Nove.

The Ukrainians have used Soviet-era BTR-60 armored vehicles by converting them into kamikaze ground drones. Specifically, the old eight-wheeled BTR-60 troop transport vehicles were stripped of their human crew and modified with remote robotic guidance systems, effectively pic.twitter.com/u8zDFdCT2j — Prime Minister Brandon_fella△ 🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@branaf0) September 28, 2026

Snimke s bojišta prikazuju kako su oklopna vozila jurila preko blatnog terena i probila se do vojarni u Novome, koje su bile pretvorene u važno rusko logističko središte. Operaciju je proveo 3. zbor ukrajinskih kopnenih snaga, a brigadni general Andrij Bilecki istaknuo je brzinu operacije koja je, prema njegovim riječima, prisilila cijele ruske postrojbe na predaju, piše Telegraph.

- Ideja iz filmova da se ‘Rusi ne predaju’ u praksi se pretvorila u predaju cijelih postrojbi, uključujući časnike, pilote i topnike - rekao je Bilecki o poraženim ruskim snagama.

- Nadamo se da ćemo ih u bliskoj budućnosti razmijeniti za ukrajinske vojnike koji se trenutačno nalaze u zarobljeništvu - dodao je.

Kamikaza-vozila samo su najnoviji primjer načina na koji je Ukrajina prisiljena inovirati i stvarati mehanizirane snage kako bi se suprotstavila neprekidnom valu ruskih invazijskih snaga. Ta su vozila tijekom četiri godine rata postala sve smrtonosnija, a Bilecki procjenjuje da je u posljednjoj operaciji oko 2.000 ruskih vojnika ranjeno ili poginulo.

Oslobađanje Novoga provedeno je u sklopu operacije Vivaldi, fazne protuofenzivne operacije čiji je cilj ponovno zauzimanje ukrajinskog teritorija koji je okupirala ruska vojska.