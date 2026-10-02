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MAD MAX OFENZIVA Ukrajina 'zombi autima' zarobila 250 ruskih vojnika i stvorila kaos

Piše Filip Sulimanec,
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MAD MAX OFENZIVA Ukrajina 'zombi autima' zarobila 250 ruskih vojnika i stvorila kaos
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Nadamo se da ćemo ih u bliskoj budućnosti razmijeniti za ukrajinske vojnike koji se trenutačno nalaze u zarobljeništvu, rekao je brigadni general Andrij Bilecki

U sklopu operacije Vivaldi, tijekom koje su u ponedjeljak oslobođena tri ukrajinska sela, ukrajinske su snage poslale skupinu samovozećih oklopnih vozila BTR-60 koja su se zabila u najutvrđenije ruske položaje u gradu Nove.

Snimke s bojišta prikazuju kako su oklopna vozila jurila preko blatnog terena i probila se do vojarni u Novome, koje su bile pretvorene u važno rusko logističko središte. Operaciju je proveo 3. zbor ukrajinskih kopnenih snaga, a brigadni general Andrij Bilecki istaknuo je brzinu operacije koja je, prema njegovim riječima, prisilila cijele ruske postrojbe na predaju, piše Telegraph.

 - Ideja iz filmova da se ‘Rusi ne predaju’ u praksi se pretvorila u predaju cijelih postrojbi, uključujući časnike, pilote i topnike - rekao je Bilecki o poraženim ruskim snagama. 

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 - Nadamo se da ćemo ih u bliskoj budućnosti razmijeniti za ukrajinske vojnike koji se trenutačno nalaze u zarobljeništvu - dodao je.

Kamikaza-vozila samo su najnoviji primjer načina na koji je Ukrajina prisiljena inovirati i stvarati mehanizirane snage kako bi se suprotstavila neprekidnom valu ruskih invazijskih snaga. Ta su vozila tijekom četiri godine rata postala sve smrtonosnija, a Bilecki procjenjuje da je u posljednjoj operaciji oko 2.000 ruskih vojnika ranjeno ili poginulo.

Oslobađanje Novoga provedeno je u sklopu operacije Vivaldi, fazne protuofenzivne operacije čiji je cilj ponovno zauzimanje ukrajinskog teritorija koji je okupirala ruska vojska.

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