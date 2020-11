Madame Tussauds presvukao Trumpa: 'Ovo je prikladnije...'

Londonski muzej voštanih figura presvukao je Trumpa, izgledno bivšeg američkog predsjednika u odjeću za - golf! Prikladno, s obzirom na to da je vijesti o porazu od Bidena dočekao igrajući golf

<p>Londonski muzej voštanih figura Madame Tussauds nasmijao je brojne obožavatelje nakon što su presvukli svoju voštanu figuru <strong>Donalda Trumpa</strong>.</p><p><strong>Joe Biden</strong> bi trebao biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nakon što je projicirano da će osvojiti saveznu državu Pennsylvaniju što bi mu donijelo više od 270 elektorskih glasova koji bi mu donijeli pobjedu na izborima, a u muzeju Madame Tussauds nisu dugo čekali. </p><p>Odlučili su Trumpa maknuti iz predsjedničkog odijela prije nego ga on zaista i napusti!</p><p>I obukli ga u odijelo za golf...</p><p>Uz to, našalili su se na Trumpov račun i u opisu, gdje su napisali da njegova kampanja nije bila 'hole in one' (eng. golferski izraz, pogoditi rupu iz prve, op.a.), ali da se sad može više posvetiti svom omiljenom sportu.</p><p>- Presvukli smo ga kako bismo prikazali njegovu moguću odjevnu kombinaciju za 2021. godinu - nadodali su iz muzeja.</p><p>Američki mediji u subotu su izvjestili kako je Trump upravo igrao golf dok je doznao da je Biden odabran za predsjednika.</p>