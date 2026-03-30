U JEKU ENERGETSKE KRIZE

Mađari u Pakistanu našli nalazište prirodnog plina

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Laszlo Balogh

Konzorcij koji predvodi Mol Pakistan po drugi je put u posljednjih 18 mjeseci otkrio značajne rezerve prirodnog plina u Pakistanu, piše Daily News Hungary

Prema priopćenju, bušotina Bilitang-1 nalazi se u pakistanskoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, u okrugu Kohat. Ispitivanja su pokazala da proizvodi oko 5000 barela naftnog ekvivalenta dnevno. MOL-ov udio iznosi 8,4 posto proizvodnje, što odgovara približno 400 barela dnevno dodatno u proizvodnji grupe.

KIJEV BUDIMPEŠTA Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!
Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!

Bušenje je započelo u kolovozu 2025., nakon čega je uslijedilo horizontalno bušenje radi pristupa kvalitetnijim ležišnim stijenama. Bušotina je dosegnula dubinu veću od 4000 metara, a testirana je na oko 26,5 milijuna standardnih kubičnih stopa prirodnog plina dnevno (MMSCFD), što odgovara približno 5065 barela nafte na dan.

Značaj ovog otkrića usporediv je s plinskom bušotinom Razgir-1, objavljenom u kolovozu 2024., navodi se u priopćenju.

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...
NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica
Trump zaprijetio: 'Ako ne dođe do dogovora, uništit ćemo sve!'
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Trump zaprijetio: 'Ako ne dođe do dogovora, uništit ćemo sve!'

Tisuće ljudi ubijeno je diljem Bliskog istoka u iranskom ratu, koji je započeo napadom SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zaljevske države

