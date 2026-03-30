Mađari u Pakistanu našli nalazište prirodnog plina

Konzorcij koji predvodi Mol Pakistan po drugi je put u posljednjih 18 mjeseci otkrio značajne rezerve prirodnog plina u Pakistanu, piše Daily News Hungary.

Prema priopćenju, bušotina Bilitang-1 nalazi se u pakistanskoj pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, u okrugu Kohat. Ispitivanja su pokazala da proizvodi oko 5000 barela naftnog ekvivalenta dnevno. MOL-ov udio iznosi 8,4 posto proizvodnje, što odgovara približno 400 barela dnevno dodatno u proizvodnji grupe.

Bušenje je započelo u kolovozu 2025., nakon čega je uslijedilo horizontalno bušenje radi pristupa kvalitetnijim ležišnim stijenama. Bušotina je dosegnula dubinu veću od 4000 metara, a testirana je na oko 26,5 milijuna standardnih kubičnih stopa prirodnog plina dnevno (MMSCFD), što odgovara približno 5065 barela nafte na dan.

Značaj ovog otkrića usporediv je s plinskom bušotinom Razgir-1, objavljenom u kolovozu 2024., navodi se u priopćenju.