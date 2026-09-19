Mađarska će vlasnicima dizelaša mjesečno isplaćivati novac zbog skupog goriva

Mađarska vlada će vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku, javlja u subotu njemačka agencija dpa. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kilowatta, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta (oko 13,75 eura) mjesečno od rujna do prosinca, prema odluci vlade objavljenoj u petak u službenom glasilu Mađarske.

Cijene goriva su naglo porasle u Mađarskoj od početka rata u Iranu u veljači.

Cijena benzina u prosjeku stoji 1,77 eura po litri na većini benzinskih postaja dok cijena litre dizela iznosi do 1,90 eura.

Vlasnici vozila ne moraju predati zahtjev kako bi dobili naknadu. Mađarska porezna uprava, koja prikuplja i podatke o registriranim vozilima, onima koji zadovoljavaju uvjete automatski isplaćuje određeni iznos.

Premijer Peter Magyer je odluku da ograniči izravne isplate samo na vozače vozila s dizelskim motorima opravdao rekavši da je cijena te vrste goriva osobito naglo porasla u posljednje vrijeme.