Mađarska i Poljska žele pravedniju raspodjelu EU novca

Orban je kazao da je spreman odustati od svojeg općenitog protivljenja financiranju bilo čega pomoću zajmova, jer „očajna vremena zahtijevaju očajne mjere”

<p>Mađarska i Poljska zauzimaju se za pravedniju raspodjelu novca EU-a, poručili su u četvrtak premijeri Mađarske i Poljske, nakon sastanka Višegradske skupine u Češkoj posvećenom gospodarskom oporavku nakon pandemije.</p><p>Mađarska može podržati plan EU-a za raspodjelu novca ako se ne bude nepravedno pogodovalo bogatim zemljama, rekao je Orban nakon sastanka s čelnicima Češke, Poljske, Mađarske i Slovačke.</p><p>Orban je kazao da je spreman odustati od svojeg općenitog protivljenja financiranju bilo čega pomoću zajmova, jer „očajna vremena zahtijevaju očajne mjere”.</p><p>- To možemo prihvatiti. Na to gledamo pozitivno, ali potrebno je puno promjena - rekao je Orban. </p><p>Istaknuo je da je „apsurdno” što bogate zemlje dobivaju više novca od siromašnih i drži da se to mora promijeniti.</p><p>Novac treba koristiti fleksibilnije i sustav rabata treba biti ukinut nakon Brexita, kazao je.</p><p>Poljski premijer <strong>Mateusz Morawiecki</strong> kazao je da bi bogatije države članice trebale uplaćivati više u EU proračun nakon pandemije.</p><p>- Države koje su bogatije trebaju plaćati više - rekao je novinarima nakon sastanka održanog u istočnom češkom gradu Lednice.</p><p>- U EU proračunu ne bi smjelo biti rabata za bogatije zemlje - poručio je.</p>