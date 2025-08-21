Obavijesti

News

Komentari 1
'SPREMNI SMO'

Mađarska se i dalje nudi kao domaćin mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine: Prvi izbor...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarska se i dalje nudi kao domaćin mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine: Prvi izbor...
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska | Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Američka tajna služba priprema se za samit u Mađarskoj, a Budimpešta se pojavila kao prvi izbor za Bijelu kuću, izvijestio je Politico u utorak

Mađarska se već dvaput ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, a ta ponuda i dalje stoji, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u podcastu emitiranom na Facebooku u četvrtak.

Szijjarto je reagirao na napise da Bijela kuća razmatra mađarsku prijestolnicu Budimpeštu kao mjesto mogućeg trilateralnog sastanka između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

Američka tajna služba priprema se za samit u Mađarskoj, a Budimpešta se pojavila kao prvi izbor za Bijelu kuću, izvijestio je Politico u utorak.

TEŽAK INCIDENT Varšava: Dron koji se srušio u Poljskoj ruskog je podrijetla! To je još jedna provokacija Moskve
Varšava: Dron koji se srušio u Poljskoj ruskog je podrijetla! To je još jedna provokacija Moskve

"Ako nas budu trebali, spremni smo osigurati odgovarajuće pravedne i sigurne uvjete za takve mirovne pregovore. Drago nam je ako možemo doprinijeti uspjehu mirovnih napora", rekao je mađarski diplomat u dnevnom podcastu u kojem su gostovali članovi vlade.

Ministar vanjskih poslova demantirao je medijske izvještaje objavljene u utorak, uključujući Reuters i Bloomberg, da je američki predsjednik Donald Trump nazvao mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi razgovarali o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji nakon samita s ukrajinskim predsjednikom i europskim čelnicima u ponedjeljak.

NOVA RAZINA DELEGACIJE Sergej Lavrov: 'Spremni smo s Ukrajinom razgovarati o političkim aspektima dogovora'
Sergej Lavrov: 'Spremni smo s Ukrajinom razgovarati o političkim aspektima dogovora'

"Želim jasno reći da nije bilo takvog poziva. Nije ga bilo. Točka", rekao je Szijjarto.

Međutim, dužnosnik Bijele kuće rekao je da su Trump i Orban u ponedjeljak razgovarali o pregovorima Ukrajine s Europskom unijom o pridruživanju tom političkom bloku, kao i o mogućnosti da Budimpešta bude domaćin razgovora između Putina i Zelenskija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Još jedna neprospavana noć u Ukrajini! Rusi napali zapad zemlje, ima mrtvih...
STRAŠNE SCENE

FOTO Još jedna neprospavana noć u Ukrajini! Rusi napali zapad zemlje, ima mrtvih...

U ruskim napadima dronovima i raketama na zapadnu Ukrajinu poginula je jedna osoba u Lavovu, ozlijeđeno je 14 ljudi u Lavovu i Mukačevu. Zapadna Ukrajina rjeđe je meta ruskih napada nego istok i jug zemlje
NATO: Vojni zapovjednici imali su odličan razgovor u Ukrajini...
RAZGOVORI SE NASTAVLJAJU..

NATO: Vojni zapovjednici imali su odličan razgovor u Ukrajini...

"O Ukrajini, potvrdili smo našu potporu. Prioritet ostaje pravedan, održiv i trajan mir", napisao je na X-u šef vojnog povjerenstva NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
VIDEO Nepoznati objekt srušio se u Poljskoj: 'Moguće da je riječ o ruskom borbenom dronu'
ČULA SE EKSPLOZIJA

VIDEO Nepoznati objekt srušio se u Poljskoj: 'Moguće da je riječ o ruskom borbenom dronu'

O svemu se oglasilo i Poljsko operativno  zapovjedništvo. Navode da radari nisu zabilježili narušavanje poljskog zračnog prostora.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025