Mađarska se i dalje nudi kao domaćin mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine: Prvi izbor...

Mađarska se već dvaput ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, a ta ponuda i dalje stoji, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u podcastu emitiranom na Facebooku u četvrtak.

Szijjarto je reagirao na napise da Bijela kuća razmatra mađarsku prijestolnicu Budimpeštu kao mjesto mogućeg trilateralnog sastanka između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

Američka tajna služba priprema se za samit u Mađarskoj, a Budimpešta se pojavila kao prvi izbor za Bijelu kuću, izvijestio je Politico u utorak.

"Ako nas budu trebali, spremni smo osigurati odgovarajuće pravedne i sigurne uvjete za takve mirovne pregovore. Drago nam je ako možemo doprinijeti uspjehu mirovnih napora", rekao je mađarski diplomat u dnevnom podcastu u kojem su gostovali članovi vlade.

Ministar vanjskih poslova demantirao je medijske izvještaje objavljene u utorak, uključujući Reuters i Bloomberg, da je američki predsjednik Donald Trump nazvao mađarskog premijera Viktora Orbana kako bi razgovarali o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji nakon samita s ukrajinskim predsjednikom i europskim čelnicima u ponedjeljak.

"Želim jasno reći da nije bilo takvog poziva. Nije ga bilo. Točka", rekao je Szijjarto.

Međutim, dužnosnik Bijele kuće rekao je da su Trump i Orban u ponedjeljak razgovarali o pregovorima Ukrajine s Europskom unijom o pridruživanju tom političkom bloku, kao i o mogućnosti da Budimpešta bude domaćin razgovora između Putina i Zelenskija.