Obavijesti

News

Komentari 2
PROTIVI SE ČLANSTVU

Mađarski ministar: Ukrajina bi u EU donijela samo rat i mafiju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mađarski ministar: Ukrajina bi u EU donijela samo rat i mafiju
3
Banja Luka: Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto primio počasni doktorat Sveučilišta u Banja Luki | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto potvrdio je u četvrtak u Banjoj Luci protivljenje vlade Viktora Orbana mogućem približavanju Ukrajine članstvu u Europskoj uniji

Dodao je kako je za njegovu zemlju jedino važno da se EU-u pridruže države zapadnog Balkana.  "Europske integracije sada zvuče kao loš vic ako u Bruxellesu smatraju da je Ukrajina spremnija za članstvo u EU od zapadnog Balkana. Države te regije su spremne i doprinijele bi gospodarskom razvitku EU dok Ukrajina donosi samo opasnost, rat i ukrajinsku mafiju", kazao je Szijjarto. Rekao je kako je za Mađarsku stabilnost i mir na zapadnom Balkanu od najveće važnosti. Destabilizacija na jugu Europe, kazao je Szijjarto, imala bi tragične posljedice po nacionalnu sigurnost Mađarske. Najavio je kako će Mađarska nastaviti jačati suradnju s Republikom Srpskom dok Bosnu i Hercegovinu nije spominjao.

Milorad Dodik, koji je nakon smjene s dužnosti predsjednika Republike Srpske ranije ove godine sada samo čelnik stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stojeći uz Szijjarta hvalio se dobrom suradnjom Srba i Mađara. Vladi u Budimpešti dodatno se zahvaljivao na potpori koju pruža vlastima u RS.

KRŠE EU VRIJEDNOSTI Europski parlament: Mađarska postaje hibridni režim izborne autokracije, EU mora reagirati
Europski parlament: Mađarska postaje hibridni režim izborne autokracije, EU mora reagirati

Veličao je protuimigrantsku politiku koju vodi Orban dodajući kako mu je drago što na ulicama Budimpešte nema migranata.

Szijjarto je doputovao u Banju Luku kako bi mu tamo uručili počasni doktorat na lokalnom sveučilištu. Planirao je doputovati vojnim zrakoplovom, no taj je let zabranio ministar obrane BiH Zukan Helez zbog toga što Orbanova vlada godinama podupire Dodika i njegovu politiku koja dovodi u pitanje opstanak i teritorijalni integritet BiH.

Ministru obrane BiH sporno je i to što šef diplomacije Mađarske putuje baš vojnom letjelicom.

"Što se tiče izjava o BiH, Szijjarto je mnogo gori od Orbana", rekao je Helez komentirajući zabranu koju je izrekao. Taj je njegov postupak razbjesnio Dodika koji je vrijeđao Heleza nazivajući ga glupanom i prijeteći kako će u znak osvete "svojim ljudima" u tijelima vlasti BiH naložiti da sve blokiraju.

"Tu BiH treba odnijeti oluja", izjavio je Dodik u srijedu dok je boravio u Budimpešti gdje se sastao s Orbanom.

Szijjarto je u četvrtak u Banja Luku doputovao unajmljenim civilnim zrakoplovom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'
'STOJIM IZA ODLUKA'

Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'

U jučerašnjem videu, Thompson je Tomaševića pozvao na razum i smirivanje tenzija, u protivnom je najavio radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025