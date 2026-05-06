PEDOFIL NIJE ZABRINUT

Madeleine McCann nestala prije 19 godina. Traže izručenje sumnjivca: 'Njega to ne dira...'

Piše 24sata,
Foto: Michael Matthey/DPA, Police Handout, Canva

"Njega vam to ni najmanje ne dira. Potpuno je ravnodušan. Što se njega tiče, imali su godine i godine da pokrenu postupak protiv njega i nisu uspjeli. Dosta je siguran da ovo ne vodi nigdje, ali on je oduvijek bio arogantan i pun samopouzdanja", kaže u razgovoru za Sun izvor upoznat sa situacijom oko osuđenog pedofila Christiana Bruecknera.

Trial of suspect in Maddie case
Foto: Michael Matthey/DPA

Ovih se dana u britanskim medijima pojavila informacija kako tamošnje vlasti žele da se Brueckner, glavni osumnjičeni za nestanak Madeleine McCann, izruči iz Njemačke u Britaniju kako bi mu se sudilo.

Brueckner je u rujnu pušten iz njemačkog zatvora u kojem je služio kaznu za silovanje 72-godišnjakinje. Još kao tinejdžer je osuđen zbog seksualnog zlostavljanja 6-godišnjakinje. Osuđivan je i zbog pljačke i provale. Prije izlaska iz zatvora odbio je pričati s britanskom policijom.

MADELEINE McCANN Malena Madeleine je nestala prije 19 godina. Englezi traže izručenje osumnjičenika
Prema pisanju Suna, on se nada kako će mu biti dodijeljen novi identitet, britanski medij piše i kako mu je sud dao dozvolu da može napustiti Njemačku. Njemački ustav brani izručenje vlastitih državljana zemljama izvan Europske unije, što bi moglo navesti Berlin da odbije zahtjev. 

- Iduće godine puni se 20 godina od nestanke Madeleine. Ako postoje dovoljno snažni dokazi da ga se izruči i da mu se ovdje sudi, onda bismo to trebali napraviti - kazao je izvor iz Scotland Yarda za Telegraph.

 Obitelj nestale Maddie se ovog tjedna oglasila priopćenjem u kojem poručuju kako neće odustati.

Foto: Police Handout

- Nastavlja se potraga, da se ostvari pravda, da svijet bude malo sigurniji. Zahvalni smo na podršci koju imamo od prijatelja i obitelji, svih koji su uz nas. Zahvalni smo policiji i vlastima što nastavljaju s potragom. Madeleine nam nedostaje svakog dana. Nikad nećemo odustati - poručili su u priopćenju roditelji malene Maddie.

NESTALA 2007. GODINE Slučaj Maddie McCann: Glavni osumnjičeni Brückner odbija pričati s britanskom policijom
Ponovno pretraživali teren

Maddie je nestala 3. svibnja 2007. kad je imala tek tri godine iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praia de Luz. Tog nesretnog svibanjskog dana njezini roditelji Kate i Gerry otišli su na večeru s prijateljima u obližnji restoran. Kad su se vratili, primijetili su kako je netko provalio u njihov apartman.

Maddie nije bilo, a drugo dvoje djece pronašli su kako spavaju. Obitelj je prijavila nestanak, a ubrzo su i prozvali lokalne policajce zbog sporosti.  Nisu uspjeli ni osigurati mjesto zločina pa su ljudi mogli nesmetano prolaziti kroz njega. Početak istrage, koji je bio najvažniji kako bi se djevojčica pronašlam nije dao nikakve rezultate niti dokaze u kojem bi smjeru uopće istražitelji trebali ići.

TRAGOVI VODE DO NIJEMCA Misteriji Maddiena nestanka: U mreži su isprepleteni pedofil, pogrebnik i član društvene elite
Brueckner je živio na tom području kad je Maddie nestala.

Tijekom zadnjih godina ponovno je pretraživan teren gdje je nestala, ali potraga nije dala rezultate. 

