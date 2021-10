Da je to magarac Benito s farme Gordana Galanta kraj Rovinja, odlučio je stručni ocjenjivački sud na smotri istarskog tovara u Juršićima u Istri.

On je svog vlasnika teškog 91 kilogram na svojim leđima najbrže donio do cilja. Uz to, ponio je i titulu Mister magaraca. Bilo je potrebno puno ljubavi i truda da sedmogodišnji Benito posluša svaku zapovijed svoga vlasnika koji je na njega beskrajno ponosan i ne bi ga, kako kaže, dao ni za što na svijetu.

- Moj Benito me i ovaj put oduševio. I prije dvije godine pobijedio je u utrci u Vodnjanu, pa mu dobivanje medalja i diploma nije neobično. Ovaj put dobio je lentu, ‘bukaletu’, diplomu i zvono s ovratnikom, za obje kategorije. Čim je u utrci došao do cilja, glasno je njakao, u znak oduševljenja. To je blago koje sve razumije. Svi su ga slikali, a on je ponosno pozirao, kao da je znao da je najljepši i najbrži u državi. Kod utrke na tristotinjak metara ostavio je ostale magarce daleko iza sebe - rekao je vlasnik Galant.

No, priznaje, u početku nije baš teklo glatko, jer je Benito odlučio malo ‘skrenuti s puta’.

- Odlučio je malo po svom, pa je kratko skrenuo sa staze, ali se ubrzo pribrao i vratio te dao ‘petama vjetra’. Nema boljeg od njega, barem za mene - rekao je Gordan i dodao kako mu je ovo treća titula najljepšeg magarca Istre i Hrvatske.