Ledena smrt: 'Magla, hladnoća, jak vjetar i snijeg bili su kobni'

Ekstremni vremenski uvjeti, jak vjetar, magla, snijeg i izrazita hladnoća, nažalost, utjecali su na smrt Z. S. (60), čije su smrznuto tijelo pronašli spasioci gospićkog GSS-a prošlog četvrtka na Zavižanu.

Naime, Z. S. je na putu prema Zavižanu zapeo automobilom u snijegu. Kako se auto nije mogao pomaknuti, odlučio se na opasan pothvat. Krenuo je pješke prema planinarskom domu. Kako nakon više od nekoliko sati nije bilo ni traga ni glasa od njega, nije se pojavio u domu niti vratio u automobil, zabrinuti suputnici iz auta pozvali su pomoć.

Foto: HGSS

Zaglavio pa išao pješke

Odmah po dojavi, 13 spasilaca GSS-a Gospić krenula su s tri terenska vozila u potražnu akciju spašavanja. U 20 sati su ga pronašli, ali nažalost mrtvog. Tijelo je prevezeno u KBC Rijeka, gdje će se utvrditi točan uzrok smrti. Pretpostavlja se da mu je pozlilo ili stalo srce te da se smrznuo.

Foto: HGSS

- Uzroci smrti nisu još poznati, ne možemo ništa sa sigurnošću reći, ali možemo pretpostaviti da se radi ili o trenutačnoj, prirodnoj smrti, odnosno da mu je stalo srce pa se smrznuo ili mu je pak pozlilo zbog iznemoglosti i hodanja po teškom snijegu i hladnoći, pa je pao te se, opet, smrznuo. U svakom slučaju, vremenske neprilike su dijelom bile uzrok smrti - kažu nam iz GSS-a.

Apel iz HGSS-a: Oprez!

Naglašavaju koliko je opasno ići nepripremljen.

Foto: HGSS

- Mi kao spasioci često apeliramo na sve koji borave u prirodi da se prethodno informiraju o svim bitnim činjenicama te pomno isplaniraju svoj boravak, uzimajući u obzir vremenske prilike, opremljenost, poznavanje terena i fizičku spremnost, kako bi smanjili rizik od neželjenih događaja. U suprotnom, vjerojatnost od sretnog ishoda je znatno manja od onog drugog - ističu spasioci.

Prilikom smrzavanja, objašnjava nam Vinko Prizmić, pročelnik HGSS-a, tijelo prolazi kroz tri faze pothlađivanja.

Tri faze pothlađivanja

- U prvoj fazi nastaje drhtavica, odnosno tijelo se pokušava ugrijati drhtanjem mišića. U drugoj fazi čovjek gubi koncentraciju i počinje se euforično ponašati, na primjer skidati do gola, a to onda može dovesti i do padova. U trećoj fazi ponovno ima osjećaj da mu je toplo i na kraju zaspi, a ako temperatura tijela padne ispod 25 Celzija, u većini slučajeva nastupa smrt - kaže nam.

Drago Vukušić iz Planinarskog doma Zavižan kaže nam da o cijelom događaju ništa ne zna, da čovjeka nije poznavao niti ga je itko obavijestio o njemu.