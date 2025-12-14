Magla, minus i poledica ujutro, a popodne sunčano vrijeme: Evo kakav nas tjedan čeka...

Početak novog tjedna u Hrvatskoj obilježit će stabilnije vrijeme, ali uz hladna jutra, maglu i mjestimice opasne uvjete u prometu. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u ponedjeljak će na Jadranu i uz obalu prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti dan započeti s niskim oblacima i maglom.

Na Jadranu će ujutro lokalno biti magle, a potkraj dana očekuje se postupni porast naoblake. Vjetar će uglavnom biti slab, no navečer na moru ponegdje može zapuhati umjereno jugo. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 5 i 10 °C, dok će dnevne dosezati ugodnih 13 do 17 °C.

U kopnenim krajevima jutro će biti hladno, uz temperature većinom od -4 do 0 °C. U prvom dijelu dana zadržat će se magla i niski oblaci, mjestimice uz rosulju, dok su poslijepodne moguća kraća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura bit će između 3 i 8 °C.

Meteorologinja DHMZ-a dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT upozorila je na oprez u prometu, osobito u jutarnjim satima.

- Na istoku Hrvatske jutro će biti hladno i oblačno, mjestimice maglovito, uz mogućnost rosulje. Od sredine dana izgledna su sunčana razdoblja, a najviša temperatura bit će oko 5 °C - istaknula je.

Mjestimična poledica moguća je i u središnjoj Hrvatskoj, osobito zbog niskih temperatura i rosulje. I ondje će se oblačno jutro postupno razvedravati, uz dnevnu temperaturu do 4 °C.

Magla će se zadržavati i u kotlinama Gorske Hrvatske te ponegdje u Istri, no većinu dana prevladavat će sunčano vrijeme uz slab vjetar. U gorju će dnevna temperatura dosezati oko 7 °C, dok će na sjevernom Jadranu popodne porasti do 14 °C.

U Dalmaciji će ponedjeljak biti pretežno sunčan i iznadprosječno topao za prosinac. Dnevne temperature dosezat će i do 17 °C, dok će jutra u Dalmatinskoj zagori biti hladna, mjestimice uz mraz. Na krajnjem jugu Hrvatske u unutrašnjosti će jutro biti osjetno hladnije nego na obali, ali uz obilje sunca i slab vjetar.

Promjena vremena stiže već od utorka. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo uz porast naoblake, a kiša je moguća najprije na sjevernom dijelu obale u utorak navečer. Najviše oborina očekuje se u srijedu, kada su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom.

U kopnenim krajevima temperatura će postupno rasti, no jutra će i dalje biti hladna, uz opasnost od poledice. Pretežno oblačno vrijeme zadržat će se do srijede, kada se mjestimice očekuje kiša, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije i na sjeverozapadu zemlje.