Magla, mokre ceste i jutarnje gužve: Na A4 kolona je 4 km

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. HAK jutros javlja i da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Izvanredne situacije na cestama:

predmet na autocesti (zbog blata na kolniku) A1 na 88+100 km između čvora Ogulin i čvora Brinje na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca;

na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Otok Svibovski, u zoni radova na 48.+350 km u smjeru Bregane, kolona je oko 1 km;

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km.

Radovi večeras (24./25. listopada):

od 22:30 do 05:00 ujutro zbog radova u tunelima Bobova i Pećine za sav promet zatvarat će se dionica državne ceste DC404 u Rijeci od čvora Vežice do raskrižja s Jadranskom magistralom (DC8 Delta/Ivana Zajca).

Zbog radova zatvoreni su:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca

na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.