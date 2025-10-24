Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Magla, mokre ceste i jutarnje gužve: Na A4 kolona je 4 km

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Magla, mokre ceste i jutarnje gužve: Na A4 kolona je 4 km
Foto: HAK

Vozi se usporeno uz povremene zastoje: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Otok Svibovski...

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. HAK jutros javlja i da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Izvanredne situacije na cestama:

predmet na autocesti (zbog blata na kolniku) A1 na 88+100 km između čvora Ogulin i čvora Brinje na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca;
na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Rugvica i Otok Svibovski, u zoni radova na 48.+350 km u smjeru Bregane, kolona je oko 1 km;
na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km.

Radovi večeras (24./25. listopada):

od 22:30 do 05:00 ujutro zbog radova u tunelima Bobova i Pećine za sav promet zatvarat će se dionica državne ceste DC404 u Rijeci od čvora Vežice do raskrižja s Jadranskom magistralom (DC8 Delta/Ivana Zajca).

Zbog radova zatvoreni su:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca
na autocesti A6 Rijeka-Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025