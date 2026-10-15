Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, dok je na omiškoj obilaznici zbog jakog vjetra zabranjen promet za određena vozila. Hrvatski autoklub savjetuje vozačima da prilagode brzinu vožnje trenutnim uvjetima.
Magla otežava vožnju, jak vjetar zatvorio dio ceste
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti a zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.
Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama - na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na Jadranskoj magistrali na splitskom području.
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila
U pomorskom prometu nema poteškoća.
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