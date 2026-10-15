Magla otežava vožnju, jak vjetar zatvorio dio ceste

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti a zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.

Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama - na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na Jadranskoj magistrali na splitskom području.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

U pomorskom prometu nema poteškoća.