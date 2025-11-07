Magla smanjuje vidljivost, zbog radova gužve na cestama

Jutro na hrvatskim cestama obilježavaju smanjena vidljivost zbog magle, osobito u unutrašnjosti, te brojni radovi koji uzrokuju zastoje i kolone. Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i budu posebno oprezni na dionicama gdje traju radovi.

Najveći zastoj trenutno je na autocesti A4 između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba, gdje se zbog radova vozi u koloni dugoj čak 3 kilometra. Na A1 Zagreb – Split – Dubrovnik do 17. studenog zatvoreno je odmorište Janjče u oba smjera, a između tunela Ledenik i Čelinka promet teče dvosmjerno uz ograničenje brzine na 80 km/h. Najavljeni su i novi radovi od 10. do 14. studenog na dionici Karlovac – Bosiljevo 2, gdje su mogući dodatni zastoji.

Na A3 Bregana – Lipovac do 30. studenog zatvoren je izlazni krak čvora Sveta Nedelja iz smjera Bregane, a na čvoru Sveta Nedelja prometuje se jednim trakom do 18. prosinca. Na A4 Goričan – Zagreb radovi traju između 91.+700 km i 92.+540 km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a dodatna usporavanja očekuju se kod čvora Zagreb istok i na mostu Drava II.

Na državnim cestama zbog radova su zatvorene brojne dionice, među njima i DC1 na dionici Velika Ves – Polje Krapinsko, DC5 Grubišno Polje – Veliki Zdenci, te zapadni kolnik Pelješkog mosta u smjeru Splita (vozi se dvosmjerno kolnikom prema Dubrovniku). U Šibeniku je zatvorena Južna magistrala na križanju s Ulicom Velimira Škorpika.