Magyar: Hrvatska? Orban je napravio povijesni zločin što su tako zahladili odnosi država...

Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbana što su tako zahladili odnosi između Hrvatske i Mađarske, koji su prije bili odlični. Surađujemo u puno grana, imamo zajedničku povijest, kazao je na današnjoj press konferenciji pobjednik mađarskih parlamentarnih izbora Peter Magyar, piše N1.

Novinari su ga upitali i o karti 'Velike Mađarske' koja vidi za zidu ureda premijera...

- Što se tiče zemljovida, ne sjećam se kakva je karta na zidu, ali mogu vam reći da Mađarska ima jednu dugu povijest. Zemljovid Velike Mađarske ili Ugarske naći ćete na mnogim mjestima, mi se ne odričemo ni osporavamo povijest, ovih tisuću godina. Naravno da su bile neke promjene, ali to ne znači revizionizam, ako na to ciljate. Postojanje takve Ugarske na nekom šalu... ne vidim ovdje revizionizam ni ništa što bi trebalo poremetiti odnose. Gledajmo u budućnost i poboljšajmo naše odnose - rekao je Magyar i najavio da će što prije pozbati hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u posjet, piše N1.

Tijekom konferencije za medije Magyar je rekao da neće stajati na putu izručenja za neke osobe koje su u Mađarskoj, da se mora dokazati njihova krivnja. Novinari N1 televizije pitali su ga odnosi li se to i na Zsolta Hernadija, koji nikad nije bio podvrgnut pravnom procesu u Mađarskoj...

- Imao sam sreće susresti se i razgovarati s gospodinom Plenkovićem, INA-MOL je dugačka priča i imamo lekcije koje treba naučiti. Recimo, platiti sve one naknade štete na međunarodnoj razini koje su dosuđene. Moram provjeriti, znam samo da nije slučajnost da Hernadi nije izručen. Oni su odlučili da Sanader nije bio objektivan, ali da se ne trči pred rudu. Ovo su vrlo povjerljive informacije koje meni nisu poznate, ali čim počnemo s radom ja ću se tome posvetiti - kazao je Magyar...

Tijekom press konferencije iznio je i teške optužbe na račun prijašnje vlasti...

- Dobio sam informaciju, Péter Szijjártó je tu i došao je u 10 sati u ministarstvo sa svojim neposrednim kolegama te je krenuo uništavati sve dokumente koji su osjetljive pravne prirode. Učinit ću sve da se dokumenti pregledaju i objavit ćemo sve ono što ne krši interese. Što su pljačkaši ostavili za sobom? Htjeli bismo napraviti sliku stanja i krenuti na stabilnim temeljima. Svijet je gledao kako Viktor Orban pljačka svoju državu, a Mađari su htjeli novo razdoblje Mađarske.

'Nema vremena za gubljenje'...

Magyar je pozvao predsjednika Tamasa Sulyoka, Orbanovog saveznika, da što prije sazove inauguracijsku sjednicu parlamenta od 199 članova, u kojem će Tisza imati dvotrećinsku većinu, odnosno 138 zastupnika. Po njegovim riječima, "nema vremena za gubljenje", prenosi Reuters.

"Mađarska je u problemima na svaki način. Opljačkana je, iskorištavana, izdana, zadužena i uništena", rekao je.

Najavio je obnovu vladavine prava, političkog pluralizma i "sustava međusobnih provjera i ravnoteža", te da će njegova vlada donositi odluke u suradnji s građanima, putem referenduma i online anketa.

Obvezao se da će donijeti mjere protiv korupcije, pridružiti se Uredu europskog javnog tužitelja, osnovati Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine te u ustav ugraditi ograničenje mandata premijera na osam godina.

Također je obećao da će zastupati interese Mađara svugdje, kako u EU, tako i u Moskvi, Berlinu, Washingtonu i Pekingu, te da će voditi politiku mira, izvještava mađarska novinska agencija MTI.

Nije za ubrzano pridruživanje Ukrajine Europskoj uniji. "Ovo je zemlja u ratu; potpuno je isključeno da Europska unija primi zemlju u ratu", kazao je on a prenosi AFP.

Istodobno, zahvalio je Rusiji i Kini na prihvaćanju ishoda izbora i na njihovoj "otvorenosti za pragmatičnu suradnju" s Budimpeštom.

Povijesni izbori u Mađarskoj su nakon 16 godina s vlasti uklonili Orbana, jednog od rijetkih saveznika Moskve u EU. Kremlj je danas objavio da poštuje volju mađarskog naroda i da se nada pragmatičnim odnosima s budućom mađarskom vladom.

Zadovoljstvo rezultatima izbora, koje je obilježila rekordna izlaznost, ne krije se, posebno unutar EU, uz ocjenu da poraz Orbana, trna u oku Bruxellesa, znači pobjedu za europske vrijednosti.

