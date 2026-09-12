Magyar je najavio ukidanje ograničenja o posvajanju djece za istospolne parove

Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je 2020. godine donijela bivša vlada Viktora Orbána, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, rekao je u subotu premijer Péter Magyar.

Posvajanje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj, članici Europske unije bilo je moguće do kraja 2020. godine ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac.

Prema zakonu koji je 2020. donijela Orbánova desničarska stranka Fidesz zahtjeve za posvajanjem koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar nadležan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu.

Magyar je u travnju, nakon uvjerljive izborne pobjede, smijenio Orbána s vlasti nakon 16 godina vladanja. Izmjena sustava posvajanja značila bi golem korak prema obnovi prava LGBTQ osoba.

"Možemo nedvosmisleno reći da ćemo promijeniti takav sustav: odluku u takvim slučajevima ne bi trebao donositi ministar, odnosno političar, nego stručnjaci koji su u stanju procijeniti uvjete pod kojima određeno dijete može ostvariti život koji će mu omogućiti da postane sretan član društva", rekao je Magyar odgovarajući na pitanje na brifingu za novinare.

Orbán, koji se predstavljao kao branitelj kršćanskih vrijednosti od zapadnog liberalizma, donio je zakone kojima se ukida mogućnost promjene spola u osobnim dokumentima, praktički onemogućuje posvajanje djece istospolnim parovima te zabranjuju svi školski materijali za koje se smatra da promiču homoseksualnost ili promjenu spola.

Razaranje prava LGBTQ+ osoba imalo je traumatičan efekt na tu zajednicu.

Europski sud pravde u travnju je, neposredno prije izbora presudio da je Orbánova vlada prekršila europsko pravo propisima koji zabranjuju ili ograničavaju pristup LGBTQ sadržajima te stigmatiziraju i marginaliziraju gej i transrodne osobe.

Mađarska nikada nije dopustila istospolne brakove, ali i dalje priznaje građanske zajednice.