MAGYAR NE PUŠTA INU Bez plaćanja 236 milijuna dolara za arbitražu, nema pregovora!

Novi mađarski premijer Péter Magyar odmah nakon pobjede uputio je optimistične riječi što se tiče odnosa s Hrvatskom, ali je pritom istaknuo da je "Ina – MOL" poprilično duga i složena priča u kojoj, kako kaže, "na svim stranama ima lekcija koje treba naučiti". Posebno je podcrtao pitanje arbitraže i obveze isplate odštete koju je dosudio međunarodni sud, a koju MOL još nije primio. Time je jasno dao do znanja kako bez rješavanja tog financijskog i pravnog pitanja teško može doći do ozbiljnog pomaka u odnosima dviju država kad je riječ o energetskoj suradnji i sudbini Ine.