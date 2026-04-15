Peter Magyar, novi mađarski lider, upozorio je na obvezu Hrvatske o isplati odštete koju je dosudio međunarodni sud, a koju MOL još nije primio. U suprotnom mogu nam plijeniti imovinu
MAGYAR NE PUŠTA INU Bez plaćanja 236 milijuna dolara za arbitražu, nema pregovora!
Novi mađarski premijer Péter Magyar odmah nakon pobjede uputio je optimistične riječi što se tiče odnosa s Hrvatskom, ali je pritom istaknuo da je "Ina – MOL" poprilično duga i složena priča u kojoj, kako kaže, "na svim stranama ima lekcija koje treba naučiti". Posebno je podcrtao pitanje arbitraže i obveze isplate odštete koju je dosudio međunarodni sud, a koju MOL još nije primio. Time je jasno dao do znanja kako bez rješavanja tog financijskog i pravnog pitanja teško može doći do ozbiljnog pomaka u odnosima dviju država kad je riječ o energetskoj suradnji i sudbini Ine.
