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Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"

Piše Iva Milotić,
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Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"
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Maja Sever javno je kritizirala način izvještavaja HRT-a o prosvjedu za Liku. Podaci iz rasporeda pokazuju i da je upravo u vremenu kada je trajao prosvjed, HRT je prikazivao Dnevnik, crtiće, prognozu...

Novinarka i predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever javno je kritizirala način na koji je HRT u svom središnjem Dnevniku izvijestio o prosvjedu vezanom uz problem otpada u Lici. Sever je istaknula kako je u informativnoj emisiji bilo prostora za komentare predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića o prosvjedu, dok sam događaj, njegovi organizatori, razlozi okupljanja i zahtjevi prosvjednika nisu bili predstavljeni gledateljima. Prema njezinu mišljenju, takav pristup dovodi u pitanje osnovnu profesionalnu logiku novinarskog izvještavanja. Smatra da javnost najprije treba dobiti jasne i potpune informacije o tome što se događa, tko sudjeluje i zbog čega građani prosvjeduju, a tek potom političke komentare i interpretacije tog događaja.

Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

Posebno je naglasila odgovornost Hrvatske radiotelevizije kao javnog medijskog servisa. HRT, poručila je, ne bi smio funkcionirati kao kanal za prenošenje stavova vladajućih političara, već kao medij koji građanima pruža relevantne, potpune i nepristrane informacije o događajima od javnog interesa. Sever je najavila da će ponovno zatražiti objašnjenje uredničke odluke, iako, kako navodi, njezini raniji upiti često nisu dobili konkretan odgovor. Unatoč tome, smatra da je potrebno kontinuirano ukazivati na standarde profesionalnog novinarstva i odgovornost javnih medija prema građanima koji ih financiraju.

Podaci iz rasporeda pokazuju da je upravo u vremenu kada je veliki broj građana hodao prema glavnom zagrebačkom trgu i kada je započinjao središnji dio prosvjeda, HRT1 imao redovni Dnevnik 1, dok je HRT4 kao informativni kanal također emitirao Dnevnik 1 i redovni informativni program. HRT2 i HRT3 emitirali su redovni zabavni, odnosno dječji program.

  • HRT 1    10:52 Prizma → 11:39 TV kalendar → 12:00 Dnevnik 1 → 12:15 Sport → 12:18 Vrijeme → 12:20 HAK promet info → 12:26 dokumentarna serija
  • HRT 2    11:26 Krimi matineja: Tko ubija u Brokenwoodu? → 13:02 Slučaj za Flamentove
  • HRT 3    Dječji program: oko 11:35 Pepa Praščić, zatim Billy hrčak kauboj, Milo, Pablo; od 12:58 Hrvatsko podmorje
  • HRT 4    Kontinuirani informativni program: Studio 4, vijesti, vremenske informacije; u 12:00 Dnevnik 1, nakon toga vremenski blokovi i Studio 4

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Komentari 75
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