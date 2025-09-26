Majdak o uzroku svinjske kuge, kaznama, ali i o ambiciji da HDZ u gradu Zagrebu bude jači

Zbog afričke svinjske kuge bit će eutanazirano ovog tjedna 11.600 svinja, a bolest se širi i na manje farme u Slavoniji. Ministarstvo poljoprivrede najavilo je odštete za svinje koje moraju biti eutanazirane, a o uzrocima i strožim kaznama u intervjuu za Express govori Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, koji je od 2005. godine aktivno sudjelovao u pregovorima Hrvatske s Europskom unijom, u dijelu koji se tiče poglavlja “Poljoprivreda i ruralni razvoj”. Dugogodišnji HDZ-ovac govori i o problemima u Zagrebu, gdje živi, o potporama malim i srednjim OPG-ovima u širem zagrebačkom području, ali i o tome kako građani mogu doći do kvalitetnijih proizvoda. Uskoro će krenuti kandidature za gradske, općinske i županijske organizacije HDZ-a, a Majdak ima veliko iskustvo iza sebe, kako u državnoj upravi tako i u stranci. U intervjuu govori i da HDZ u Zagrebu mora biti snažno utemeljen na terenu, među članovima i građanima, odnosno imati bolju komunikaciju s članstvom, jasnu artikulaciju javnih politika koje se nude građanima te uključivanje mladih i stručnih ljudi.

