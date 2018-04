Majka (76) upisala pravo kako bi spasila sina od smrtne kazne

Na izlazu iz bolnice nakon operacije koljena, Donna Larsen (76) je stajala na štakama i čekala sina da dođe autom po nju. Vrijeme je prolazilo, no on se nije pojavljivao.

Krenula je prema parkiralištu i kada se približila automobilu, imala je što vidjeti - njezin sin je ležao na podu, okružen pripadnicima FBI-ja dok im je policijski helikopter kružio iznad glava. Donna je bila luda od brige i nije imala pojma što se događa. Prošlo je nekoliko sati dok na vijestima nije saznala da je njezin sin Keith Zon Doolin uhićen je zbog sumnje da je ubio dvije žene 30-godišnju Inez Espinoza i 27-godišnju Peggy Tucker, koje su obje radile kao prostitutke, piše Mirror.

'Znam da on to ne bi mogao napraviti'

Prije uhićenja, Keithova obitelj je vodila normalan život. Keith je radio kao vozač kamiona i živio s majkom i njezinim suprugom Charliejem. Keith i Charlie bili su vrlo bliski - Keith je Charlieja zvao ocem, a imao je dobar odnos i sa svojom starijom sestrom Susan.

- Živjeli smo sretne živote i odjednom bum - svemu je došao kraj. Keith je oduvijek bio jako nježna osoba - kaže Donna.

- Jako je volio životinje, imali smo utočište za ptice, zeca i psa. On je brinuo za sve njih, radio im je male krevetiće i pazio da im se ništa ne dogodi. U tinejdžerskoj dobi i kao odrastao, uvijek se lijepo ponašao prema djevojkama. Zato kada sam čula za što ga optužuju, znala sam da on to ne bi mogao napraviti - tvrdi.

'Ja to nisam napravio, mama'

Ispitivanje je trajalo satima. Keith je svoje pravo na jedan telefonski poziv iskoristio da nazove majku. 'Istina je, optužili su me za to - ali ja to nisam napravio, mama' - kazao joj je.

Ubrzo je podignuta još jedna optužnica, za četiri pokušaja ubojstva za četiri žene koje su ustrijeljene i ostavljene da umru.

Keith je na temelju balističkih dokaza povezan sa zločinima, a sve žrtve koje su preživjele napad identificirale su Keitha kao počinitelja.

Dok je Keith čekao početak suđenja, Donna je bila užasno zabrinuta.

Nesposobna obrana

- Nikad prije nije bio uhapšen i bio je pod ogromnim stresom - ispričala je.

Kada je započelo suđenje, vrlo je brzo postalo jasno da je odvjetnik Rudy Petilla, koji je preuzeo Keithovu obranu, potpuno nesposoban.

- Jedan dan se uopće nije pojavio u sudnici. Nitko nije znao gdje je. Kanije je otkriveno da je cijelu noć proveo kockajući te da je uzimao novac namijenjen za obranu i trošio ga na pokrivanje svojih kockarskih dugova. Onda mu je sud zabranio rad u struci dok ne završi postupak protiv njega - kaže Donna.

Bivši Keithov odvjetnik je izbačen iz komore zbog optužbi za kršenje zakona i propisa u jednom drugom slučaju. Kasnije je ustanovljeno da je odvjetnik obećao da će od 57.000 funti svojeg honorara potrošiti 42.500 funti na plaćanje istražitelja i vještaka. Umjesto toga, potrošio je više od 50.000 funti na svoje kockarske dugove.

Hrpa dokaza protiv njega

Pronađeni dokazi upućivali su na to da bi Keith ipak mogao biti krivac. Policijski istražitelji su ga preko čahura povezali s mjestima zločina, na kojima su nađeni tragovi guma, slični tragovima koje ostavljaju gume na njegovom kamionu. Bez dobrog odvjetnika, Donna je shvatila da bi njezin sin mogao biti proglašen krivim.

Došao je dan izricanja presude. Keith je proglašen krivim i osuđen na smrtnu kaznu, a Donni se srušio svijet. Keitha je uspjela vidjeti tek nekoliko dana nakon presude. Osjećaji su bili pomiješani, bilo mi je drago da je fizički dobro, no istovremeno sam bila shrvana zbog onog što ga čeka. Na licu mjesta sam mu obećala da se nikad neću prestati boriti - objasnila je.

Donna je nakon operacije koljena izostala s posla, a kada se vratila rečeno joj je da je dobila otkaz. Predavala je u srednjoj školi posebna predavanja za učenike koji su htjeli upisati studij medicine.

Upisala pravo

- Voljela sam svoj posao svim srcem i voljela sam svoje učenike. Slomilo mi se srce. Onda sam prebacila fokus - upisala sam pravo jer sam se odlučila boriti protiv lošeg pravosuđa i osloboditi Keitha - objasnila je.

Dvije godine posvetila je učenju prava, tražila slučajeve koji su bili slični Keithovom. Postala je pravna pomoćnica, i forsirala sudove da požure Keithove žalbe. Istovremeno je pokretala kampanje za ukidanje smrtne kazne.

Danas, 23 godine kasnije, Keith i dalje čeka izvršenje kazne. To nije neuobičajeno u Kaliforniji, gdje zatvorenici ponekad čekaju na smrtnu kaznu i do 35 godina. Donna se i dalje nada da će osloboditi sina.

Njezin život nije bio lagan. U 2010. njezin suprug Charlie srušio se pred njom i umro od aneurizme mozga. Ostala je i bez ljubimca, crnog labradora koji je uginuo od zatajenja srca.

- I dalje ne mogu vjerovati da se sve to dogodilo. I dalje sam ljuta što je Charlie umro i napustio me, i tužna sam što nije poživio toliko da doživi Keithovo oslobođenje.

Nastavlja se boriti za sina

Donna je godinama posjećivala Keitha svaki vikend, kupovala mu slatkiše iz aparata i sjedila s njim u prostoriji za posjete. No financijske poteškoće natjerale su je da se preseli kod kćeri koja živi četiri sata vožnje od zatvora.

Sada posjećujem Keitha svaka tri četiri tjedna i teško mi je što se ne možemo vidjeti češće. Ponekad odem u subotu, prespavam u hostelu pa ga posjetim i u nedjelju - kaže.

Donna planira nastaviti sa svojom borbom da oslobodi sina.

- I prije nego što sam raspakirala svoje stvari u svojem novom domu, pripremila sam sobu za Keitha. Oprala sam mu odjeću i pripremila krevet. Vrijeme je da se vrati doma. Vjerujem da će u nekom trenutku biti oslobođen. Ne znam hoću li ja to doživjeti, ali on će jedog dana biti slobodan čovjek - zaključila je.