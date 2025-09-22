STRAVA U SRBIJI Pokosio mamu i dijete i pobjegao. Ona umrla na mjestu, mališan je kritično

Milena J. (38), majka dvojice dječaka, nastradala je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Bogatiću kada je na nju i njenog trogodišnjeg sina naletio automobil, čiji vozač se nakon udara nije zaustavio, javlja Kurir.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 19 sati u Ulici dr Mladena Miloševića. Od siline udarca Milena je preminula na mjestu nesreće, dok je dječak zadobio teške tjelesne ozljede i prebačen je u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život.

- Milena je šetala sa sinom koji je vozio dječju guralicu. Sve se dogodilo u trenu, automobil ih je doslovno pokosio. Ona je odmah preminula, a mališan je teško ozlijeđen. Ovo je ogromna tuga - rekla je prijateljica nastradale žene.

Foto: Društvene mreže

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Nije pružio pomoć majci i djetetu koje je pokosio automobilom. Slučajni prolaznici i drugi vozači odmah su pritekli u pomoć i pozvali Hitnu službu, no liječnici su mogli samo proglasiti smrt žene. U velikoj akciji policije osumnjičeni vozač je ubrzo pronađen i priveden. Tijelo poginule upućeno je na obdukciju, a istraga je u tijeku.

Potresni oproštaji

Vijest o Mileninoj smrti potresla je cijeli Bogatić. Prijatelji i poznanici se na društvenim mrežama opraštaju od nje dirljivim porukama.

- Neka ti je laka crna zemlja, anđeli te čuvali na novom putu - napisala je prijateljica uz Mileninu nasmijanu fotografiju.

„Draga moja drugarice, počivaj u miru! Nije smjelo ovako da se završi“, „Miki moja, život nije pravedan, kako je mogao da te odvede…“, „Posljednji pozdrav našoj dragoj Mileni, odmori se“, samo su neke od poruka koje svjedoče o ogromnom gubitku i tuzi koja je zavladala među njenim bližnjima.