Obavijesti

News

Komentari 4
DJEČAK SE BORI ZA ŽIVOT

STRAVA U SRBIJI Pokosio mamu i dijete i pobjegao. Ona umrla na mjestu, mališan je kritično

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
STRAVA U SRBIJI Pokosio mamu i dijete i pobjegao. Ona umrla na mjestu, mališan je kritično
Foto: Društvene mreže

Od siline udarca Milena je preminula na mjestu nesreće, dok je dječak zadobio teške tjelesne ozljede i prebačen je u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život

Milena J. (38), majka dvojice dječaka, nastradala je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Bogatiću kada je na nju i njenog trogodišnjeg sina naletio automobil, čiji vozač se nakon udara nije zaustavio, javlja Kurir.

HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 19 sati u Ulici dr Mladena Miloševića. Od siline udarca Milena je preminula na mjestu nesreće, dok je dječak zadobio teške tjelesne ozljede i prebačen je u bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život.

- Milena je šetala sa sinom koji je vozio dječju guralicu. Sve se dogodilo u trenu, automobil ih je doslovno pokosio. Ona je odmah preminula, a mališan je teško ozlijeđen. Ovo je ogromna tuga - rekla je prijateljica nastradale žene.

Foto: Društvene mreže

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Nije pružio pomoć majci i djetetu koje je pokosio automobilom. Slučajni prolaznici i drugi vozači odmah su pritekli u pomoć i pozvali Hitnu službu, no liječnici su mogli samo proglasiti smrt žene. U velikoj akciji policije osumnjičeni vozač je ubrzo pronađen i priveden. Tijelo poginule upućeno je na obdukciju, a istraga je u tijeku.

Potresni oproštaji

Vijest o Mileninoj smrti potresla je cijeli Bogatić. Prijatelji i poznanici se na društvenim mrežama opraštaju od nje dirljivim porukama. 

- Neka ti je laka crna zemlja, anđeli te čuvali na novom putu - napisala je prijateljica uz Mileninu nasmijanu fotografiju.

„Draga moja drugarice, počivaj u miru! Nije smjelo ovako da se završi“, „Miki moja, život nije pravedan, kako je mogao da te odvede…“, „Posljednji pozdrav našoj dragoj Mileni, odmori se“, samo su neke od poruka koje svjedoče o ogromnom gubitku i tuzi koja je zavladala među njenim bližnjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025