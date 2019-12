Majka ga šišala i tukla, a djeca maltretirala: 'Silujem iz osvete'

Ninoslav Jovanović, osuđivani kriminalac i otmičar Monike Karimanović (12) pričao je s novinarima Kurira u ožujku ove godine, pet mjeseci nakon što je izašao iz zatvora u kojem je bio jer je seksualno uznemiravao žene preko Facebooka.

Ta njegova ispovijest tada nije objavljena jer je u u njoj iznio jezive stavove koje, kako piše Kurir, 'normalan čovjek ne može zamisliti'.

'On se ne kaje za zločine koje je počinio', piše Kurir kojem se monstrum povjerio kako 'žrtve ne bira nasumično'.

Samo nekoliko dana nakon izlaska na slobodu Jovanović je za srpski medij rekao kako se 'ne osjeća krivim zbog svojih nedjela'.

Foto: Filip Plavčić / Espreso.rs

- Slobodno mogu reći da sam tako nešto napravio iz osvete. To nije bilo nasumično. Zašto sam to napravio, ja dobro znam, a sve što mogu reći je tko kako sije, tako će i žeti. Što sam učinio, učinio sam. Ja sam svoj dug državi otplatio, ali što se radi hajka da se se sklonim sa ulice, iz grada? Zbog toga ne mogu šutjeti - ispričao je u ožujku bivši robijaš.

- Ako uradim bilo koje kriminalno djelo, neka me terete, ali nema ništa od toga. Takvo djelo nikada više ne bi mogao napraviti. Obitelj bi me se odrekla, ako bih tako nešto ponovno napravio - slagao je tada Jovanović.

U razgovoru s novinarima je otkrio da mu je u zatvoru bilo bolje nego na slobodi.

- Sotonizirali su me, a ja nisam imao priliku braniti se - poručio je i počeo se jadati kako ne može naći posao da prehrani ženu i sebe.

- Meni je zbog medija razoren brak i ne volim da se upire prstom u mene. Zato sada 13 kilometara do Niša idem biciklom, ne autobusom. Uđem u autobus, čujem iza sebe, ogovaraju me. I stvarno se bojim za svoju sigurnost, jer svatko na ulici mi može bilo što napraviti, a ja se ne smijem braniti - izjavio je Ninoslav koji je osam mjeseci nakon ovog intervjua ugrozio život nedužne djevojčice Monike, čija je sudbina i dalje neizvjesna.

Tražio drugu šansu

Ispričao je i da od izlaska iz zatvora ide kod psihijatra i pije lijekove koje nikada ranije nije pio. Rečenica koju je silovatelj izgovorio: 'Čovjeku treba dati drugu šansu' - sada ledi krv u žilama.

- Od svega mi je najviše krivo što mi je obitelj trpjela zbog te hajke - rekao je Ninoslav u svojoj ispovijesti.

Majka ga tukla, on zlostavljao brata

Rođaci Ninoslava Jovanovića ranije su ispričali kako je on kao dječak bio zlostavljan na selu.

- Mnogo puta je dobivao batine kao mali, a to se nastavljao i kada je postajao odrasliji. On je bio nespretan dječak koji se nije zno snaći i događalo se da djevojčice nahuškaju dječake na njega, pa ga oni prebiju. I majka ga je puno tukla i maltretirala. Zatvarala ga je u mračnu sobu, šišala. S druge strane, on je maltretirao svog devet godina mlađeg brata.

- Vezao ga je za kvaku, zaključavao u podrum, vezanog konopcem ga je spuštao s krova do ulaza u kuću... Mislim da se sve ovo događa iz neke osvete majci i djeci iz sela koja su ga maltretirala, ali ovo što radi je izopačeno - ispričala je svojevremena rodicca i dodala da je Jovanović liječen od poremećaja ličnosti.

Stotine traže pedofila: Ulaze u kuće, provjeravaju svaki kutak

Podsjetimo, Ninoslav Jovanović, poznat i kao 'Malčanski berberin', već nekoliko dana uspješno bježi srbijanskoj policiji. Njega, naime, policija sumnjiči za otmicu Monike Karimanović, 12-godišnjakinje iz Suvog Dola.

U srijedu ga je policija opkolila u selu Orašac, tj. - barem se tako mislilo. Naime, u jednoj je kući, u koju je provaljeno, pronađena kosa, što je bio uvjerljiv dokaz da su tamo bili Jovanović i djevojčica s obzirom da je Jovanović sve svoje prethodne žrtve uvijek šišao jer u tome pronalazi seksualnu satisfakciju.

Isto tako, Jovanovića je u utorak viđen u jednoj prodavaonici, gdje ga je i prepoznala jedna djevojka koja ga je prijavila policiji, a u šumi kod Malča, sela u kojem Jovanović živi, je pronađen njen ruksak.

Međutim, Jovanović je policiji jučer izmaknuo pa je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije potragu za 12-godišnjakinjom označilo kao državni prioritet broj jedan.

Za potragu je aktivirano čak 220 policajaca i pripadnika Žandarmerije, a na raspolaganju su im najmodernije kamere, psi tragači i helikopteri. Teritorij potrage za osuđenim silovateljem proširen je na nekoliko sela.

Foto: Filip Plavčić / Espreso.rs Pripadnici Žandarmerije danas su uz pomoć pasa pretražili selo Rogošte, a nakon toga su se zaputili u selo Podvis. Tamo su aktivirane u helikopterske jedinice koje su nadlijetale okolna sela.

Policija i Žandarmerija također su prošli područje uz prugu Niš - Zaječar gdje su očevici prethodno vidjeli Malčanskog berberina s djevojčicom.

Foto: Filip Plavčić / Espreso.rs

Potraga je nastavljena prema selu Glogovac gdje su psi nanjušili tragove, no, čini se da oni nisu svježi pa je pitanje hoće li biti od ikakve koristi, piše Espreso.rs.

Posljednje selo koje je zasad pročešljano je Vasilj, a policija će nastaviti potragu po svim okolnim selima i mjestima gdje bi se Ninoslav Jovanović mogao skrivati, zajedno sa svojom žrtvom. Policija je oko 16h počela potragu na brdu iznad Knjaževaca te da policija po selima upada i u kuće, u slučaju da se Jovanović sakrio kod nekog.

Oko 17 sati završena je pretraga sela Glogovac. U njemu nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na to gdje se nalaze Jovanović i Monika.

Već je silovao, u zatvoru proveo 22 i pol godine

Ninoslav Jovanović 2006. godine je osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja 12-godišnje djevojčice i pokušaja silovanja druge. Vrhovni sud kaznu mu je smanjio na 13 godine pa je 'Malčanski berberin' na slobodu izašao početkom 2018. godine.

Inače, 12-godišnju djevojčicu silovao je na uvjetnoj slobodi, nakon što je odležao devet i pol godina za silovanje djevojčice, silovanje žene i 25 prijevara, piše Espreso.rs.

Sve svoje žrtve Jovanović je prije seksualnog iživljavanja ošišao što ga, priznao je sudskim vještacima, seksualno uzbuđuje. Oni su pak utvrdili da Ninoslav Jovanović nije mentalno bolesna osoba, ali da se radi o čovjeku koji je psihopat. Za vrijeme suđenja 2006. godine vještaci su upozorili sud da će Jovanović, kad se jednom opet pojavi na slobodi, sigurno ponoviti svoja zlodjela.