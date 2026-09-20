Majka hrabrost: 'Leukemiju sam pobijedila dva puta i ostala bez kukova. Borim se zbog sina...'

U rujnu se obilježava Svjetski dan leukemije, teške bolesti koju je danas, zahvaljujući transplantaciji matičnih stanica, moguće uspješno liječiti. Oboljele može spasiti krv od srodnika - najčešće braće i sestara - kad podudarnost matičnih stanica može biti i stopostotna, no ako takvih srodnika nema ili ne odgovaraju, darivatelj se traži u registru potencijalnih donora. Hrvatski je registar dio velikog svjetskog registra, s milijunima potencijalnih darivatelja.

Dio transplantiranih se nakon tog zahvata, međutim, dosad suočavao s GVHD-om (engl. graft-versus-host disease), stanjem u kojem tijelo odbacuje stanice donora. Ono može biti i kronično, kad se javlja mjesecima, pa čak i nekoliko godina nakon transplantacije, i zahvaća više organa i sustava te ima čitav spektar simptoma. Neki od njih su izrazita suhoća očiju i usta, osip i svrbež, zadebljanje i suhoća kože, bolovi u trbuhu, mučnina, probavni problemi...

Danas 34-godišnjakinja, Matea Meden iz Varaždina dvaput je preboljela leukemiju - prvi put kao desetogodišnjakinja, a drugi put joj je dijagnosticirana s 27 godina, dvije godine nakon što je postala i majka. Njezinu Benjaminu je danas devet, svojoj je mami bio najveća motivacija za ponovno ozdravljenje. Po zanimanju odgojiteljica u vrtiću, Matea je, unatoč bolesti, liječenju i teškim nuspojavama liječenja, u svoj toj agoniji završila još jedan fakultet, ekonomiju, štoviše na tom studiju i dobila dekanovu nagradu za najboljeg studenta. Završila ga je jer zbog lošeg imuniteta više nije mogla raditi u vrtiću. Izborila je najveće bitke.

Foto: Privatni album/

- Prva mi je leukemija dijagnosticirana 2002. kao djetetu. Zahvaljujući upravo tome, bolest i liječenje ne pamtim kao nešto loše ili teško, perspektiva je bila potpuno drukčija - dijete ne zna protiv čega se bori, ne razumije što bolest doista jest i koliko je opasna - počinje Matea svoju priču.

Liječenje je bilo drukčije nego danas, odnosno transplantacije matičnih stanica tek u začetku, a pronalazak nesrodnog donora gotovo nemoguć. Tek je kasnije pokrenuta Zaklada Ana Rukavina koja je značajno povećala broj dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica (koštane srži).

Foto: Privatni album/

- U bolnici sam, s kratkim prekidima, provela dvije godine, išla tamo i u školu. Sjećam se divnih, dobrih medicinskih sestara i liječnika, prijatelja koji su se također liječili. Trauma se ne sjećam. Preboljela sam leukemiju, završila osnovnu, pa srednju školu, fakultet, udala se i rodila Benjamina. A onda, dvije godine kasnije, šok... - nastavlja Matea priču.

"Svijet mi se srušio. Radila sam, imala malo dijete, lijepi život"

Počela je osjećati veliki umor, slab imunitet, bila je bezvoljna, a na nogama su joj se počele pojavljivati velike, ljubičaste, no bezbolne modrice, karakteristične za leukemiju. Sve je simptome pripisivala radu u vrtiću dok se uz rad pripremala i za stručni ispit. Leukemija joj nije bila ni na kraj pameti. Znala je da se akutna limfoblastična leukemija, koju je kao dijete imala, smatra izliječenom ako se ne vrati unutar pet godina. U Mateinu slučaju je prošlo puno više, a bolest se svejedno vratila.

- Živjela sam u Puli i tamo otišla u bolnicu na punkciju koštane srži. Rekli su mi da će nalaz stići sutradan oko 14 sati, a nazvali me već u 11 sati, sve mi je odmah bilo jasno kad sam vidjela poziv. Svijet mi se srušio. Radila sam, imala malo dijete, lijepi život, koji je trebalo ostaviti, i otići se liječiti u Zagreb - nastavlja Matea. Ovaj je put itekako bila svjesna težine borbe koja je čeka.

- Užasan osjećaj, razarajući. Nema više života koji ste vodili. No preživjela sam sve to, i preživjela opet bolest, zbog Benjamina, on mi je davao neopisivu snagu. Morao je imati živu majku. Budila sam se s mišlju da me on treba, s istim mislima i lijegala - priča nam Matea. Četiri mjeseca nakon dijagnoze pronađen je nesrodni donor za nju, mladić iz Njemačke.

- Nismo se dosad upoznali, ali smo u kontaktu. Zdravstveni je radnik, od srednje škole darivatelj krvi, a onda i donor matičnih stanica. Zamislite koliko je empatičan, kad je sa samo 20 godina odlučio nekome nepoznatom donirati svoje matične stanice - govori Matea. Transplantacija je uslijedila nakon četiri ciklusa kemoterapije, u veljači 2020. Kemoterapijom se ubija postojeće, zloćudne stanice, nakon čega donirane počnu proizvoditi nove, zdrave krvne stanice.

Tjedni u sterilnoj sobi

- Transplantirana sam taman u doba korone. Kemoterapiju sam dobro podnijela, ali je nakon transplantacije sve krenulo loše - GVHD je 'udario' na moju kožu, jetru, dobila sam upalu pluća, gripu. Morala sam na liječenje fotoferezom triput tjedno po nekoliko sati, imala i krvarenja. Baš nisam imala sreće, jer neki iz bolnice nakon transplantacije odu nakon dva tjedna, a ja sam u bolničkoj izolaciji bila 51 dan - prisjeća se Matea tih teških vremena.

Sve je vrijeme provela sama u sterilnoj sobi, nitko joj, osim osoblja, nije mogao doći ni na staklo sobe, jer su zbog korone bili zabranjeni ulasci u bolnice.

- Jedino su mi društvo bile sestre i doktori, na tih nekoliko minuta koliko bi, obučeni u 'svemirska', zaštitna odijela, ulazili. Bilo mi je najgore u životu, najteže... - nastavlja Matea.

Svojega je dječaka "viđala" samo preko mobitela.

- Kad me je napokon prvi put ugledao uživo, onakvu bez kose, pogladio me po glavi i rekao: 'Mama, nemaš kosu, ali ti si i dalje moja mama'. On je moj čuvar i zaštitnik - sa suzama u očima će Matea.

Zbog silnih doza kortikosteroida, propale su joj i kosti pa je morala na ugradnju oba umjetna kuka, isto je čeka i za koljena. Muče je i drugi brojni simptomi GVHD-a. No unatoč svemu, završila je i drugi fakultet, jer u vrtiću zbog oslabljenog imuniteta više nije mogla biti. Danas radi kao ekonomistica.

- Granica nema, osim u našim glavama - zaključuje Matea, pobjednica.