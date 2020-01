Majka 'jezivog brice': Prvu je curicu ošišao sa sedam godina

"Liječen je od svog poremećaja od malih nogu, prvoj djevojčici ošišao je kosu sa sedam godina, liječen je na psihijatriji, odbijao je uzimati lijekove, ukućani su strahovali od njegove loše naravi, otrovao je pse da ne najavljuju njegov dolazak, a majka se bojala da i nju ne ubije!"

Ovo je samo dio onoga što su proživjeli Slavica i Duško Jovanović, roditelji Ninoslava Jovanovića (46) osuđivanog silovatelja djece koji je uhićen 5. siječnja nakon 17 dana potrage zbog otmice i zlostavljanja djevojčice Monike K. (12).

Roditelji zloglasnog "malčanskog brice", koji za razliku od sina u selu imaju imidž vrijednih poljoprivrednika i pristojnih ljudi, otkrili su za Blic kroz kakav su pakao prolazili svih godina.

- Ovo je gore nego da ga mrtvog žalim. Ono, kad znaš da si ga zakopao, odeš na groblje, iskukaš se i vratiš se... Bolje da su ga ubili. Otišli bi na groblje pa bi se iskukali, pa bi došli kući. A ovo... - širi ruke majka Slavica i hvata se za glavu.

Probleme s Ninoslavom imaju cijelog života, i kako kažu, sve su učinili da ga vrate na pravi put, ali bez uspjeha.

- Problemi su počeli u petom razredu osnovne škole. Po deset dana ga ne bi bilo kući, onda bi se vratio. Problemi su s njim otkako se rodio. Borili smo se negdje do 14-15 godine kako bi mu davali lijekove. A onda kada sam usisavala počela sam lijekove nalaziti po kući - priča ona.

Kako se Ninoslavu javila opsesija s kosom i šišanjem ne znaju niti im je on rekao. Prva naznaka njegove izopačenosti pojavila se kada je imao 7-8 godina.

- Bio je dijete, prvi ili drugi razred. Jetrva je imala djevojčicu, živjeli su u susjedstvu i djeca su se zajedno igrala. Jednom mi je rekla: 'Joj Slavice, tvoj Ninoslav mojoj kćeri malo odrezao kosu'. Mislili smo da je to nestašluk, nismo to shvatili ozbiljno. Tko se mogao nadati u što će se pretvoriti. Nakon prvog silovanja i kazne od devet godina zatvora, u kući je izdržao samo 45 dana dok opet nije silovao. Onda je zatvoren na 12 godina i izašao je u siječnju 2018. godine, a u listopadu je opet pritvoren. Dobila sam dijabetes od njega, ostavio nam je samo traume. Digli smo ruke od njega - nastavlja Slavica.

Nakon što je odležao 12 godina htio se razdvojiti od roditelja jer mu je 'trebao mir'. Roditelji su mu opremili drugu kuću koju imaju u selu, ali mira nije bilo.

Sredinom lipnja prošle godine, uoči 'nestanka', počeo je biti jako agresivan prema ukućanima.

- Namjerno je izazivao svađe u kući da bi pobjegao. Otišli bismo u polje, a on bi vikao 'Neću više raditi, ne želim biti sluga!'. Kad bi se vratili kući samo bi nastavio s galamom. Zatim bi išla u štalu nahraniti stoku, a on stoji na vratima. Spustila bih se u podrum, a on bi opet stajao na vratima sleđenog pogleda u mene. Pomislila sam 'ovaj će me sad ubiti'.

Čak i kad je otišao od kuće, znao se vraćati kako bi roditeljima radio štetu.

- Dolazio bi noću i tukao krave, a sutra ih ne bismo mogli pomusti, jer su bile uplašene. Onda bi on došao pomusti krave, ali bi svo mlijeko prolio. Imali smo dva psa, pa ih je otrovao da ne bi lajali kad dolazi i najavili da stiže - ispričala je Slavica priču o svom pomahnitalom sinu.