ŠTRAJKA GLAĐU

Majka mladića poginulog u Novom Sadu tvrdi: Vučić se nema petlje suočiti sa mnom

Piše HINA,
"To se neće nikada dogoditi. Zovem ja njega godinu dana, nema on petlju", rekla je Dijana Hrka o Aleksandru Vučiću

Dijana Hrka, majka mladića Stefana poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu koja štrajka glađu u petak je pozvala srbijanskog predsjednika da dođe pred svima s njom razgovarati, istovremeno ocijenivši da se to neće dogoditi jer Aleksandar Vučić za to "nema petlju".
Hrka je 2. studenog počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu, zahtijevajući istinu i odgovornost za pad nadstrešnice pod kojom je poginuo njezin sin Stefan i još 15, pretežito mladih ljudi.

Ona zahtjeva i puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom jednogodišnjih protuvladinih prosvjeda, te raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

"Sada se izravno obraćam Vučiću", rekla je Hrka u izjavi agenciji FoNet. "Neka dođe ... pa da mu ja kažem neke stvari."

Ona ipak ne očekuje Vučićev dolazak.

"To se neće nikada dogoditi. Zovem ja njega godinu dana, nema on petlju", rekla je Dijana Hrka.

Ona uz svakodnevnu potporu mnoštva građana i studenata, koje naziva "svojom djecom", od nedjelje štrajka glađu pored Skupštine Srbije jer joj policija nije dopustila da sjedne na plato ispred zgrade parlamenta gdje je od travnja postavljeno šatorsko naselje u kojem borave pristaše srbijanskog predsjednika.

Šatorskim naseljem, znanim kao "Ćacilend", zaposjednut je i prostor ispred srbijanskog parlamenta i susjedni Pionirski park pored kojeg je ured predsjednika Republike.

Deseci okupljenih, čiji broj se navečer povećava, svakodnevno puštaju narodnu i domoljubnu glazbu, a povremeno i četničke pjesme.

Vučić je ranije ovog tjedna pozvao Dijanu Hrku da prekine štrajk, rekavši da on uvijek poziva na dijalog i da je "uvijek bolje razgovarati."

"Zašto ga netko izbjegava, to je druga stvar", naveo je Vučić.

"Molim vas čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo izgurati do kraja i znat će se precizno tko je kriv, ali za to nismo nadležni ni vi, ni ja", rekao je Vučić na provladinoj televiziji Prva.

