Majka mladoženje: 'Interventna je upala treći put iako su imali krivca, šef nas je maltretirao'

Tri puta policija je dolazila na slavlje vjenčanja mog sina i nevjeste zbog bačenog eksplozivnog sredstva ispred crkve. Prvi put su pričekali da završimo s misom, uzeli su podatke, sve je bilo ok, čak su se i fotkali s mladoženjom. Tad smo mislili da je to sad riješeno, no kad smo došli u Split ispred sale, dočekao nas je policajac s kolegicom i uvjetovao nam je, ako se u 20 minuta ne javi čovjek koji je to bacio, oni će prekinuti slavlje, prepričava nam majka mladoženje na čijem slavlju je bačen 'topovski udar' ispred crkve kod Splita.

#vjencanje ♬ original sound - Grupa Euforia @grupa.euforia Na kraju se sve riješilo ali mladenci i svatovi su zbog nepromišljene i opasne radnje svog uzvanika izgubili dio svoga dana. Stoga upozorite svoje goste da zabava nikada ne postane opasnost! ** POLICIJU NE KRIVIMO, rade svoj posao ** i da, imamo dopuštenje za ovaj video. #policija

Naime, ovaj vikend, prilikom formiranja kolone ispred crkve u Vranjicu, netko je bacio eksplozivno sredstvo na tlo u blizini metalnog kontejnera, no u zao čas, jer baš u to vrijeme je prolazio autobus javnog prijevoza prilikom kojeg su od detonacije pukla vrata na autobusu javnog gradskog prijevoza. Nitko od putnika nije ozlijeđen, ali su policijski službenici izašli na teren.

Kako kaže naša sugovornica, sam vozač autobusa je rekao da nije bilo zle namjere i da se nije osjećao ugroženim, a da su svi iz policije bili pristojni i profesionalni, osim jednog koji se prijetio i bio neugodan.

- Komunikacija s dotičnim policajcem bio je izrazito neugodna, ali nije se niti predstavio, niti pokazao značku. Nakon što mi je prijetećim tonom rekao da će prekinuti slavlje ako se krivac ne javi, ušli smo u salu, popela sam se na binu i rekla neka se javi tko je kriv i objasnila gostima situaciju. Dečko koji je to bacio, odmah se javio te su ga odveli u policijsku postaju. Mi smo nastavili sa slavljem, no za manje od sat vremena, dotični policajac se vratio s desetak pripadnika interventne policije i ponovo traži krivca iako su ga odveli - govori nam majka.

Kako kaže, ponovo su uvjetovali, ako se ne javi krivac, prekidaju slavlje.

- Ponovo sam se popela na binu i zamolila okupljene da se javi krivac, iako mi nije bilo jasno kako sad opet, ako je dečko priznao i odveli su ga. Nekoliko gostiju se javilo da su oni krivi samo da bi čim prije nastavili sa slavljem, svima nam je već bilo dosta. Onda su s dvije strane počeli popisivati goste, no nisu tražili osobne, samo su tražili da im kažemo ime i prezime. Nakon nekog vremena, dotični policajac otišao je iz sale, vratio se i rekao kako su krivci izgleda pobjegli. Te 'krivce' koje je imao zapisane, to su bili gosti iz Hercegovine koji nisu došli na svadbu, ali su bila njihova imena na popisu uzvanika. Nakon toga je i on otišao - prepričava nam majka mladoženje koja se pita zašto ih je toliko maltretirao i zašto se vratio ako je jedan od gostiju priznao i odveli su ga.

- Pripadnici interventne bili su pristojni, čudili su su se svemu kao i mi, a neki su se čak i ispričavali - rekla nam je te dodala kako smatra da je potez policajca bio 'dokazivanje sile'.

Policija: Građanin je aktivirao topovski udar

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila nam je kako su 26. travnja zaprimili dojavu o aktivaciji topovskog udara.

- 26. travnja građanin je aktivirao topovski udar, prilikom kojeg su od detonacije pukla vrata na autobusu javnog gradskog prijevoza. Nitko od putnika nije ozlijeđen, ali su policijski službenici izašli na teren - odgovorili su nam iz policije na upit.

Policijski službenici su uhitili osumnjičenika i odveli ga u prostorije policije, a s obzirom na to da je bio i alkoholiziran zadržan je, objasnili su u splitskoj policiji što je bilo s uzvanikom.

- Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, provodi se krim istraživanje, pa će se podnijeti prijava Državnom odvjetništvu, zaključili su u splitskoj policiji, te napomenuli da ovo nije prvi put da policija dolazi na vjenčana slavlja, a obično su intervencije i vezane za upotrebu pirotehnike.