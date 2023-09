Majka poginulih sestara o teškoj nesreći u Dicmu: 'Oni se sprdaju. Koliko košta život?'

Troje ljudi izgubilo je život u Dicmu u posljednjih mjesec dana, a još troje je teško ozlijeđenih.

Majka poginulih sestara, Renata Kelam za Dnevnik Nove TV ispričala je što je bio okidač da izađe u medije.

- Kad sam vidjela u županiji Blaženka Bobana i da se oni sprdaju s tim nesrećama i ništa ne poduzimaju. Miro Bulj im je 2016. godine ponudio rješenje, četiri trake - ja razumijem da je to projekt i da to košta, ali moje dvije cure su poginule, nakon nekoliko dana još jedan čovjek od 52 godine. Na dnevnoj bazi ginu ljudi. Ja sam nazvala načelnika Dicma da nešto riješimo. Čovjek se iznenadio mojim pozivom i zakazao je sastanak za sat vremena, ali nije očekivao moju reakciju. Ja sam vidjela da je on uputio 23. lipnja mail prema Hrvatskim cestama - kazala je.

Tri mjeseca nakon tragedije, opisala je kako se osjeća.

- Teško je vidjeti dvije prazne stolice, dvoje djece ti nedostaje. Ja samo želim da se ne dogodi sutra još jedna kuća koja će se zaviti u crno. Teško mi je govoriti, glas mi drhti. Morala sam izaći u medije, morala sam te ljude pozvati da voze sporije, da probude svijest. Pohvalila bih vatrogasce i hitnu - molim vas, apel, vatrogascima u Dicmu dajte bolju opremu jer nas vade iz smrskanih vozila. Molim vas, vatrogascima dajte bolju opremu - naglasila je.

Kelam se organizirala s obitelji koju je nedavno zadesila tragedija i zajedno žele pomoći djevojci koja je nedavno ostala bez noge u prometnoj nesreći.

Kamere i usporivači brzine svakako mogu pomoći, vjeruje Kelam.

- Da stavite tri kućišta, to je 60 tisuća kuna i jedna kamera, koliko već košta. Samo da je mijenjaju - vozač ne zna u kojem je kućištu kamera. Koliko moja Petra ili moja Jelena koštaju? - zaključila je.

Rješenje traži i načelnik općine Dicmo Petar Margetić koji tvrdi da je obavio niz sastanaka o temi sigurnosti.

- Tih osam situacija smo iznijeli pred Hrvatske ceste. Neke potkose, ograde smo uspjeli izboriti, ali onaj najbitniji projekt, rekonstrukcije, nažalost još je upitan - rekao je.

Iz Hrvatskih cesta su načelniku odgovorili kako su suglasni za postavljanje kamere za nadzor brzine, ali trenutačno mu ne mogu udovoljiti zahtjevu.

Možda to uspiju iduće godine. Iz policije poručuju - dvije tragične prometne nesreće veže lokacija, ne i uzrok. Treba, kažu, mijenjati i ponašanje vozača.

Siniša Mihanović iz PU splitsko-dalmatinske rekao je da planiraju biti prisutniji.

- Netko će reći da nas nema. I u ovoj nesreći s dvije stradale djevojke bili smo prisutni na toj dionici - kilometar dalje - dodao je.

Većina zahtjeva općine Dicmo koja je tražila pomoć oko ove ceste - nisu prihvaćeni. Idući tjedan bit će novi sastanak na temu sigurnosti. A ako institucije pokažu tromost - spremni su, kaže načelnik, i na prosvjede.