Majka stradale djece: Sve sam vidjela, maloj je unakazio oko

Dvoje djece su ok, a dvoje kritično. Jedna će morati za Zagreb, a druga na operaciju oka. Sad sam u bolnici, kod djece sam, rekla je za Index Katica Rođak, majka ozlijeđene djece i supruga Josipa Rođaka koji je jutros na Pagu bacio četvero djece s prvog kata.

- Bila sam tamo kad je bacao djecu. On me probudio prije 6 sati. Pitao me je li spavam. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu. Nisam ni skužila da mi je odnio djecu. Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, onu što joj je unakazio oko. Kad sam vidjela da je nosi, mislio sam da je nosi u dnevni boravak. A bacio ju je na beton. I onda sam otrčala dolje. Bila sam u gaćama, bosa. Vidjela sam dijete u lokvi krvi - ipričala je Katica za Index.

Dodala je kako ne zna gdje joj je muž i da ne želi ni čuti za njega.