Majka stradalog Stefana Hrke dobila zastrašujuću poruku i montiranu fotografiju sina!

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je poginuo 1. studenoga prošle godine tijekom pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, dobila je sinoć uznemirujuću poruku, odnosno montiranu fotografiju mlađeg sina koja ju je uznemirila. Ona je cijeli slučaj prijavila policiji.

Majka stradalog Stefana je na Facebooku podijelila objavu koja je uznemirila javnost.

- Niste me sinoć uplašili. Džaba hak, prisluškivanje, a i lociranje. Idemo dalje. Pokušali ste s onom slikom da me uplašite? Samo ste veći bijes izazvali u meni, samo se Boga plašim. A i vi imate ono s čim ste htjeli da me zaplašite. Razmislite o tome - napisala je Dijana Hrka na Facebooku.

Kako je kazala za portal Nova.rs, od nepoznate osobe je dobila fotografiju sina koja ju je potresla.

- Tijekom poziva mi je iskočila fotografije mlađeg sina Nemanje, s iskolačenim očima, koja podsjeća na sliku Stefana koju sam vidjela prilikom identifikacije tijela. Potom je slika nestala iz telefona. Prijavila sam slučaj policiji jer ne znam kako ovo da shvatim. Sinu sam poslala fotografiju i pitala da li nešto zna o tome, na što mi je odgovorio da on nema takvu sliku - rekla je Hrka te dodala da je uznemirena zbog svega.

Podsjetimo, Stefan Hrka je žrtva tragedije u Novom Sadu. Njegova majka Dijana je ranije govorila kako želi pravdu za sina i da su joj mladi, koji se bore za bolje stanje u državi, jedina utjeha u teškim trenucima.

- Mene sve ovo mnogo boli, ali upravo zato se i borim – da nijedna majka više nikada ne osjeti ovu bol i patnju. Oni su svi moja djeca. Oni me održavaju u životu, zajedno s mojim mlađim sinom - rekla je Dijana ranije.