Majka ubijene doktorice Alme iz Sarajeva potresno svjedočila. U sudnici plakali: 'Bilo je krvavo'

Ljudi u prostoriji pored sudnice plakali su zajedno s Adelom Suljić, majkom doktorice Alme Suljić, u nastavku suđenja Arminu Berberoviću, optuženom za tešku prometnu nesreću u sarajevskom naselju Marindvor, u kojoj su poginule doktorice Azra Spahić i Alma Suljić, piše Avaz.ba.

Tragedija se dogodila 26. svibnja 2023. u 23.30 sati na raskrižju ulica Maršala Tita i Dolina, kojom prilikom je Berberović automobilom na licu mjesta usmrtio Azru, a Almi nanio ozljede kojima je naknadno podlegla.

U potresnom svjedočenju, koje je na trenutke prekidala, Adela Suljić je rekla da je za tešku nesreću saznala od kćeri Edine, koja je kobne noći bila s Almom i Azrom, te i sama bila teško ozlijeđena.

- U petak navečer u 11:30 bila sam u kući. Zazvonio je telefon, nazvala me i plačući rekla da ih je udario auto. Rekla sam: 'Ok, dobro, nije ništa strašno.' Ona je na to rekla: 'Mama, Azra nije dobro, mislim da nije živa. Alma nije dobro.' Edina je sve vrijeme plakala, bila je izgubljena - rekla je na početku Adela Suljić, prenosi Avaz.ba.

Pozvala je Alminog supruga i odmah su svi otišli u Sveučilišni klinički centar Sarajevo (KCUS), Alma je već bila u komi.

- Kad sam došla, Edina je bila sva krvava. Njen obraz je bio zguljen, tekla joj je krv, slomljen joj je bio zub i rasječena usna. Imala je bijeli sako na sebi koji je bio natopljen krvlju. Kasnije mi je rekla da je to bila Almina krv - navela je majka Adela.

Obitelji su predali Almine stvari, njen nakit koji je bio sav krvav i narukvicu koja je bila sva izlomljena. Alma je bila prebačena u Kliniku za anesteziju i reanimaciju KCUS-a. Adela je inzistirala da se pregleda i Edina, koja je nakon nesreće udarila glavom.

Nakon toga liječnici su im priopćili užasne vijesti kad je u pitanju Almino stanje.

- Rekli su nam da joj je slomljena lubanja na više mjesta, da ima slomljene sinuse, kičma joj je bila polomljena na više mjesta. Rekli su da odavno nisu imali težeg pacijenta. Na sva naša pitanja kakve su prognoze, apsolutno nisu imali odgovora - rekla je Adela Suljić. Obitelj je svaki dan bila u Kliničkom centru, nadajući se Alminom ozdravljenju, ali svaki dan dobivali su samo gore informacije.

Uz tešku pauzu i plačući, nastavila je svoje svjedočenje te kazala da je kći Alma bila u komi četiri tjedana. Od trenutka udara izgubila je svijest i nikada više nije došla k sebi.

- Bilo je to u četvrtak navečer, 22. lipnja. Otišli smo posljednji put gore, posljednji put kada sam je vidjela. Prva dva puta kada sam je vidjela bila joj je glava omotana, bila je pokrivena, uspjela sam joj vidjeti noge, stopala i šaku, otkucaji srca su joj bili na 36 - jecajući je nastavila majka Adela. Doktorica ih je idući dan obavijestila da je preminula.