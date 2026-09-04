Majka ubila svoje troje djece, poništili suđenje nakon drame i porote koja nije mogla odlučiti

Suđenje Lindsay Clancy, majci iz Massachusettsa optuženoj za ubojstvo svoje troje male djece, poništeno je nakon što porota ni nakon sedam dana dramatičnog vijećanja nije uspjela postići jednoglasnu odluku. Slučaj koji je mjesecima dijelio američku javnost ostao je bez presude, ostavljajući otvorena teška pitanja o majčinstvu, mentalnom zdravlju i granicama kaznene odgovornosti.

Vijećanje porote, koje je započelo 27. kolovoza, pretvorilo se u pravu dramu. Porotnici su suca Williama Sullivana već 1. rujna prvi put izvijestili da su u slijepoj ulici. Napetost je kulminirala kada je predsjednik porote u poruci sudu naveo da jedan član odbija slijediti upute o "razumnoj sumnji", čime je blokirao donošenje odluke. Odvjetnik obrane Kevin Reddington oštro je zatražio izbacivanje tog porotnika, no sudac je to odbio kako se ne bi miješao u raspravu, što je dovelo do žustrih razmjena u sudnici. Nakon što ni pojedinačni razgovori sa svakim članom porote nisu dali rezultata, a porota 4. rujna potvrdila konačnu blokadu, Sullivan je najavio poništenje postupka. Tužiteljstvo se složilo, dok je obrana neuspješno pokušala zaustaviti odluku hitnom žalbom višem sudu. Slučaj koji je zaokupio pažnju nacije tako je ostao bez pravosudnog epiloga.

Tijekom suđenja nitko nije osporavao da je Lindsay Clancy 24. siječnja 2023. u obiteljskoj kući usmrtila svoju djecu: petogodišnju Coru, trogodišnjeg Dawsona i osmomjesečnog Callana. Nakon toga je pokušala počiniti samoubojstvo skokom s prozora, što ju je ostavilo paraliziranom. Ključno pitanje za porotu nije bilo *što* se dogodilo, već *zašto*. Obrana je tvrdila da nije kazneno odgovorna jer je patila od teške postporođajne psihoze. Svjedoci su opisali njezin strmoglavi pad mentalnog zdravlja nakon rođenja trećeg djeteta, anksioznost i "maglu u mozgu". Više puta je tražila pomoć i bila je kratko hospitalizirana. Njezina bivša svekrva posvjedočila je da je bila brižna majka koja je "molila za pomoć". Forenzički psihijatar dr. Phillip Resnick, svjedok obrane, izjavio je da je bila "očito psihotična" i nije vladala svojim postupcima.

​- Bilo je to kao da je lutka kojom netko drugi vuče konce - rekao je Resnick.

Foto: Greg Derr

Tužiteljstvo je, s druge strane, inzistiralo da je, unatoč psihičkim problemima, bila svjesna što čini i da je zločin planirala. Kao ključni dokaz naveli su da je supruga Patricka poslala po hranu i lijekove, nakon što je na mobitelu izračunala koliko će mu vremena trebati da se vrati. Njihov vještak, psiholog Kirk Heilbrun, posvjedočio je kako ne vjeruje njezinoj priči o glasovima, već da je ubila djecu kako ona "ne bi patila" nakon što ona počini samoubojstvo.

Slučaj je od početka izazvao intenzivan interes i duboke podjele u javnosti. Jedni u njoj vide tragičnu žrtvu zdravstvenog sustava koji nije prepoznao težinu njezine postporođajne bolesti. Ispred sudnice okupljali su se pristaše u ružičastim majicama, a bivši suprug Patrick javno joj je oprostio, vjerujući da je bila bolesna. Drugi su, zgroženi brutalnošću zločina, odbacili svako opravdanje. Nicole Russell, majka četvero djece, izjavila je da je šokirana izljevima podrške.

​- Smrt gušenjem je vrlo specifična. Vrlo je jeziva. Znati da je posljednje lice koje su njezina djeca vidjela bilo njezino dok ih je pokušavala ubiti, to je zločine učinilo vrlo stvarnima za mene - rekla je.

Tužiteljstvo sada mora odlučiti hoće li pokrenuti novo suđenje, odbaciti optužbe ili tražiti nagodbu. Bez obzira na pravni ishod, slučaj je ponovno otvorio bolnu nacionalnu raspravu o postporođajnoj skrbi i mentalnom zdravlju majki.

*uz korištenje AI-ja

