Majka ubojice (21) iz OŠ Prečko tražila sudsku zaštitu za sina, on reagirao iz bolnice: Ne treba!

L.M. (21), kojega je Županijski sud u Zagrebu krajem prošle godine nepravomoćno osudio na 50 godina zatvora zbog 55 kaznenih djela koja je počinio u OŠ Prečko godinu ranije, kada je ubio dječaka (7) i ozlijedio još četiri osobe, trenutno iščekuje drugostupanjsku odluku Visokog kaznenog suda RH. Svoje pritvorske dane provodi na relaciji zatvor Lepoglava - Bolnica za osobe lišene slobode u Zagrebu (BOLS), piše Jutarnji list.

Naime, njegova majka, kojoj kao roditelju ubojice cijela situacija vrlo teško pada, uputila je ljetos sutkinji izvršenja Županijskog suda zahtjev za sudskom zaštitom njezina djeteta. Istaknula je pritom, kako doznaje Jutarnji list, da je njezin sin iz Kaznionice u Lepoglavi hitno završio u Zatvorskoj bolnici. Pritom je tvrdila i da joj se sin nalazi u teškom psihičkom stanju koje dodatno pogoršavaju, prema njezinu mišljenju, i sami uvjeti u Zatvorskoj bolnici.

S obzirom na njezine tvrdnje, sutkinja izvršenja kazne zatražila je od Zatvorske bolnice očitovanje, odakle je vrlo brzo stigla suprotna tvrdnja. Sutkinji je iz BOLS-a stigla vlastoručno potpisana izjava osuđenog, koji opovrgava navode iz majčina zahtjeva sudu pa su, nastavno na to, tvrdnje majke osuđenog ubojice za sud, kako kažu, neosnovane.

Podsjetimo, L.M. kobnog je 20. prosinca 2024. godine u 9:32 sati došao naoružan noževima u OŠ Prečko te počeo mahnito ubadati djecu na koja je naišao i koja mu se nisu bila u stanju fizički oduprijeti. Nožem je napao i učiteljicu koja ga je pokušala spriječiti. Nakon krvavog napada, gdje je počinio 55 kaznenih djela, i sijanja straha otišao je u prostorije obližnjeg Doma zdravlja, gdje ga je policija pronašla i uhitila.

Na temelju iskaza vještaka i druge dokumentacije utvrđeno je da ne boluje od trajne duševne bolesti ili nedovoljnog duševnog razvoja, već je tijekom odrastanja razvio poremećaj granične organizacije ličnosti. Unatoč svim opisanim halucinacijama, vještaci su zaključili da je bio svjestan svojih postupaka i da je imao sposobnost vladanja svojom voljom, a isto je zaključilo i sudsko vijeće.

Ako presuda postane pravomoćna, ostat će zapamćen kao četvrta po redu osoba u Hrvatskoj kojoj je izrečeno maksimalnih 50 godina zatvora.