Majka učenika ubijenog u školi u Beogradu: Pitala sam dječaka ubojicu zna li da mi je ubio sina

Uskoro kreće suđenje roditeljima 13-godišnjaka koji je u svibnju u beogradskoj školi ubio devetero kolega i podvornika.

Otac dječaka uhićen je na dan masakra, a zatim je iz pritvora, piše Kurir, pokušao pripisati svoju imovinu na drugoga, negirao je krivicu, što je potvrdila i majka jednog od ubijenih učenika...

POGLEDAJTE VIDEO: Otac djevojčice ubijene u Beogradu

Pokretanje videa ... Emotivna poruka oca djevojčice ubijene u školi u Beogradu rasplakala je sve u studiju: 'U očima ljudi vidio sam iskren strah’ | Video: 24sata/Video

Gostujući na televiziji K1 ona je govorila o svojem sinu, boli...

- Ja nisam mogla dočarati ljudima tu ljubav. Koliko je ona važna, lijepa i nemjerljiva. Nismo štedjeli ljubav u našoj obitelji i stalno skrećem roditeljima pažnju da neće razmaziti djecu ljubavlju. Djecu razmazimo kad počnemo raditi nešto umjesto njih, što bi već trebali raditi sami - kazala je na početku, piše Kurir.

Komentirala je i optužnicu protiv oca 13-godišnjaka koji je ubio desetero ljudi...

- Ne znam ni je li prikladno sad govoriti o tome. Podignuta je optužnica protiv oca koja je za djelo protiv opće sigurnosti, ili kako se već to pravno kaže. Ono što nas roditelje sve dodiruje je tko je odgovoran za 10 ugašenih života? Ono što nas kao roditelje isto dodiruje je ono što smo imali prilike vidjeti, a to je ta neka nemjerljiva, neopisiva hladnoća cijele obitelji. Otac kaže 'Za što vi mene krivite, ja se ne osjećam odgovornim'. On je taj koji je dijete odveo u streljanu, oružje je njegovo. On je dao dozvolu da dijete trenira vatrenim oružjem", rekla je majka ubijenog dječaka za K1, pa dodala:

- Ja sam bila jedna od majki koja je ispitivala dječaka na ročištu protiv oca. Imala sam prilike čuti, a kasnije vidjeti snimku. Ja sam, između ostalog, pitala da li on zna da je ubio mog sina? On je rekao da zna... Bez ikakve emocije. Njegov glas je četiri sata bio isti. Kasnije sam vidjela snimku. Njegova majka je sjedjela pored njega i nije reagirala na moje pitanje, samo je sjedila - rekla je majka dječaka koji je tragično nastradao.