Majke autistične djece: "Cjepiva ne uzrokuju autizam, takve tvrdnje štete svoj djeci"

Na društvenim su mrežama opet jako glasni protivnici cijepljenja djece protiv zaraznih bolesti, šire teorije zavjere koje ne štete samo njihovoj, već i tuđoj djeci. Između ostalog, šire teorije po kojima cjepiva izazivaju autizam. "Zaraznih bolesti protiv kojih se cijepi djecu ionako više nema", tvrde, ignorirajući činjenicu da ih nema, jer su ugašene upravo zahvaljujući cijepljenju. Međutim, pod utjecajem takvih štetnih teorija zavjere, sve manje roditelja cijepi svoju djecu - podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je samo u slučaju cjepiva protiv tuberkuloze, koje se daje odmah u rodilištu, postignut zakonom propisan minimum od 95 posto cijepljene djece. Kod svih ostalih cjepiva taj je postotak manji. Djeca su najlošije procijepljena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u kojoj je, primjerice, 2024. protiv difterije, tetanusa i hripavca primovakcinirano samo 58 posto djece, za razliku od najbolje, Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je tu, početnu dozu, primilo gotovo 98 posto djece. Za kolektivni imunitet - zahvaljujući kojem se neće razboljeti ni djeca koja se zbog nekih teških bolesti ni ne smiju cijepiti jer nemaju imunitet - potrebno je najmanje 95 posto cijepljene ostale djece.

Tri majke autistične djece za 24sata progovaraju o ovom problemu - što misle o teorijama zavjere po kojima cjepiva uzrokuju autizam, i što poručuju roditeljima. Sve tri ukupno imaju desetero djece, petero ih ima autizam. Svih desetero su cijepljeni protiv svih zaraznih bolesti po redovnom kalendaru cijepljenja, ali neka i dodatno.

Lidija Blažević je majka šestero djece, od kojih je dvoje u spektru autizma. Dvadeset i sedam godina radila je kao medicinska sestra na Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.

- I nagledala se bolesne, necijepljene djece. Neka su i preminula, od hripavca na primjer, protiv kojeg postoji učinkovito cjepivo. Nikad ništa u ljudskoj povijesti nije spasilo toliko života kao cjepiva, i jako mi je teško, nepodnošljivo čak slušati tvrdnje da ona uzorkuju autizam. Davno se pojavila jedna studija koja je to tvrdila, koja je kasnije povučena, koja je i demantirana poslije drugim studijama, no 'primila se', i ne popušta, kaže Lidija. Njena je Beata, djevojčica s najtežim oblikom autizma, upravo proslavila osmi rođendan.

Miss7 Zagreb: Lidija Blažević sa sinom Maurom i kćeri Beatom | Foto: Igor Soban/PIXSELL



- Svi koji ne žele cijepiti djecu trebaju otići na intenzivnu skrb i vidjeti djecu na respiratoru, koja nisu cijepljena. Sebično je prema vlastitoj i tuđoj djeci, i jako primitivno protiviti se cijepljenju, zaključuje Lidija. Stariju je djecu cijepila i protiv HPV-a, kćer i sinove.

- Ugrožavati živote djece radi uvjerenja koja su znanstveno na stotine puta pobijena, užasno je. Misliti da zaraznih bolesti više nema je pak izuzetno glupo. Čim procijepljenost padne do određene mjere, bolesti će se opet pojaviti. Kažnjavala bih roditelje koji ne cijepe djecu, smatra ova majka.

Miss7 Zagreb: Lidija Blažević sa sinom Maurom i kćeri Beatom | Foto: Igor Soban/PIXSELL



- Djeca oboljela od karcinoma, na terapijama, ne mogu biti cijepljena jer ne mogu stvoriti imunitet, imunokompromitirana su. Njih se zaštititi može samo kolektivnim imunitetom, kaže Lidija. I njezin je jedan sin, dodaje, imao bolest od koje mu je imunitet bio nekoliko godina jako loš, nije smio u vrtić niti među drugu djecu kako se ne bi zarazio.

- Moj je Ivano rođen kao autistično dijete, autizam se ne dobiva putem, ne stvara se, on dolazi s rođenjem, ne od cjepiva. Odmah sam znala da nešto nije u redu, dijagnozu je dobio tek kasnije. Već sam u rodilištu vidjela da nije sve kako bi trebalo biti. Cijepljen je protiv svih boelsti u narednih godinu i pol dana, i nije mi padalo na pamet ne cijepiti ga, kaže Suzana Rešetar, majka 17-godišnjeg Ivana, koji ima autizam i intelektualne teškoće.

24SATA Zagreb: Suzana Rešetar i njezin sin Ivano | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Jako vjerujem medicini, i još se više protivim onima koji kojekakvim glupostima 'liječe' autizam. Neizlječiv je, i nije bolest nego stanje. Nitko dosad nije izliječen, a djeca od takvog 'liječenja' odlaze u regresiju, jer se brane od boli i nelagode zbog kojekakvih nemedicinskih postupaka, kaže mama Rešetar. Kako zaključuje, ono što mi zdravi nazivamo autizmom, njezinom je Ivanu - život, jedini kakav poznaje.

- O nama samo ovisi koliko ćemo se tom njegovom svijetu prilagoditi, i pomoći mu da se što bolje prilagodi, i što više toga savlada, kaže. Užasno je teorijama zavjere zastrašivati ionako užasnute i očajne roditelje, čijem je djetetu dijagnosticiran autizam. Jasno je da roditelji traže krivca i opravdanje, i lako se 'primaju' za kojekakve teorije zavjere i pseudoznanost, zaključuje Rešetar.

24SATA Zagreb: Suzana Rešetar i njezin sin Ivano | Foto: Luka Antunac/PIXSELL



- Kao majka autista i autistice uzrok njihovog stanja nisam povezala s cjepivom ni u jednom trenu. Odstupanja su se pojavila odmah nakon rođenja i nisam primijetila regresiju nakon cijepljenja, kaže i majka Valentina Vinter Putar.

- Mozak autista jednostavno je drukčiji u svemu, od primanja informacija, njihovog procesuiranja pa do interakcije s okolinom, napominje mama Vinter Putar.

Zagreb: Obitelj Vinter Putar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



- Nakon dijagnoze, mi kao obitelj učimo i informiramo se o autizmu, i što više toga znamo, to nam povezivanje cjepiva i autizma izgleda kao jedna jako opasna tvrdnja. Trebamo znati i da su se na toj tvrdnji izgradila bogatstva pojedinaca koji nude 'čišćenja' organizma kao lijek za autizam. Autizam nema lijeka. Bolji i lakši život autista može omogućiti samo daljnji razvoj istraživanja, empatija i razumijevanje okoline te prije svega potpora sustava. Izbjegavanje cijepljenja kao i čudotvorni 'lijekovi' koje neki nude to sigurno neće omogućiti, zaključuje.

Kako je za 24sata komentirao imunolog prof. dr. Zlatko Trobonjača, danas, kad su mnoge bolesti iskorijenjene zahvaljujući cijepljenju, ljudi sve manje razmišljaju o bolestima, a počinju se "baviti" cjepivima.

- Sve veći otpor roditelja cijepljenju posljedica je malignog utjecaja antivakserskih krugova u vrijeme pandemije. Nepovjerenje prema novom cjepivu proširilo se na sve - kaže prof. Trobonjača.

2020. U Hrvatskoj počelo cijepljenje protiv koronavirusa | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL



Po svemu što do sada znamo, cjepiva ne uzrokuju autizam, poručuju i iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Problemi su krenuli s istraživanjem iz 1998. koje je sugeriralo povezanost između cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) i autizma. Međutim, studija se temeljila na vrlo malom uzorku (12 djece), nije imala odgovarajuće znanstvene kontrole te je sadržavala krivotvorene podatke. Časopis The Lancet ju je povukao, a glavni autor je izgubio liječničku licencu. Od tada su mnoge opsežne studije provedene na stotinama tisuća djece diljem svijeta, temeljito ispitale tu tvrdnju i nisu pronašle nikakvu povezanost između cjepiva i autizma, navodi HZJZ.

Unatoč svim prikupljenim dokazima, povučena studija i javna kontroverza koju je izazvala i danas se koriste za širenje dezinformacija i pogrešnih tvrdnji o MMR cjepivu i cijepljenju općenito, dodaju. Cjepiva spašavaju milijune života.

"Vrijeme pojave simptoma autizma, koje se često poklapa s rasporedom cijepljenja u djetinjstvu, koristi se za stvaranje lažnog dojma uzročnosti. No to što se dvije stvari dogode u isto vrijeme ne znači da je jedna uzrok druge. Nedavni podaci pokazuju rast broja dijagnoza autizma kod djece, osobito u zemljama s visokim dohotkom. Stručnjaci navode da je taj porast posljedica veće osviještenosti, boljih dijagnostičkih postupaka i šire definicije dijagnostičkih kriterija, te da to ne znači nužno stvarni porast učestalosti autizma,", navodi HZJZ. Desetljeća istraživanja uzroka autizma pokazuju da genetska predispozicija ima važnu ulogu u njegovu razvoju. Drugi čimbenici, kao što su starija dob roditelja i infekcije tijekom trudnoće, također su povezani s povećanim rizikom od autizma. Ne postoji jedan jedini uzrok.