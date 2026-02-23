MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Prvomajska ulica u Puli dobila je novi asfalt i time je jedan infrastrukturni posao dovršen. Međutim, prvi dojam nije onakav kakav bi se očekivao za ulicu u samom centru grada. Površina djeluje pretamno, vizualno teško i estetski neusklađeno s ostatkom gradske jezgre, piše Regional Express.

Dok građani negoduju, Grad ističe kako je asfalt privremeno rješenje tijekom idućih pet godina, kada će u Ulici postaviti kamene ploče.

- Budući da se realizacija projekta Aglomeracija Pula Centar očekuje tek za četiri do pet godina, ova privremena sanacija nužna je kako bi se osigurala sigurnost i osnovna funkcionalnost jedne od najznačajnijih gradskih ulica", istaknuli su iz Grada Pule prilikom početka radova - kažu iz Grada.

'Uništili ste totalno staru jezgru grada', 'Ako je stvarno privremeno, onda ok, iako uzaludno trošenje našeg novca', 'Teško da je moglo ružnije od ovoga, ne znam je li itko od njih ikad prošetao centrom Zadra, Šibenika, Splita, Dubrovnika.... doslovno bilo kojeg grada na obali, a i unutrašnjosti Hrvatske...' - komentirali su nezadovoljni građani na Facebooku.

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati.