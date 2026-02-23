Obavijesti

News

Komentari 0
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
6
Foto: Saša Miljević/PIXSELL/Regional Express

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

Admiral

Prvomajska ulica u Puli dobila je novi asfalt i time je jedan infrastrukturni posao dovršen. Međutim, prvi dojam nije onakav kakav bi se očekivao za ulicu u samom centru grada. Površina djeluje pretamno, vizualno teško i estetski neusklađeno s ostatkom gradske jezgre, piše Regional Express.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novi asfalt u Prvomajskoj 00:15
Novi asfalt u Prvomajskoj | Video: 24sata/Regional Express

Dok građani negoduju, Grad ističe kako je asfalt privremeno rješenje tijekom idućih pet godina, kada će u Ulici postaviti kamene ploče.

- Budući da se realizacija projekta Aglomeracija Pula Centar očekuje tek za četiri do pet godina, ova privremena sanacija nužna je kako bi se osigurala sigurnost i osnovna funkcionalnost jedne od najznačajnijih gradskih ulica", istaknuli su iz Grada Pule prilikom početka radova - kažu iz Grada.

PLANINA HAJLA Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo
Užas u Crnoj Gori: Pred grupom planinara iz Hrvatske vodič se survao niz klisuru i poginuo

'Uništili ste totalno staru jezgru grada', 'Ako je stvarno privremeno, onda ok, iako uzaludno trošenje našeg novca', 'Teško da je moglo ružnije od ovoga, ne znam je li itko od njih ikad prošetao centrom Zadra, Šibenika, Splita, Dubrovnika.... doslovno bilo kojeg grada na obali, a i unutrašnjosti Hrvatske...' - komentirali su nezadovoljni građani na Facebooku.

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...
KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026