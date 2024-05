Majoru JNA Mediću 14 godina zatvora za ratni zločin nad vukovarskim braniteljima

Umirovljenom majoru JNA Vojislavu Mediću su danas izrekli presudu na Županijskom sudu u Osijeku gdje ga se tereti da je ispitivao i zlostavljao 21 hrvatskog branitelja u srbijanskim logorima u Stajićevu i Srijemskoj Mitrovici.

Dobio je 14 godina zatvora, ostaje u pritvoru do pravomoćnosti presude.

U kaznu mu se računa vrijeme koje je proveo u pritvoru, a to je oko godinu dana. Majorova obitelj, koja je došla pratiti presudu, shrvana je i u nevjerici.

Oštećenici imaju pravo na naknadu štete kroz građansku parnicu

Podsjetimo, u te je logore iz Hrvatske dovedeno i zatočeno više stotina zarobljenih pripadnika hrvatskih oružanih postrojbi, a neki od njih su i saslušani tijekom dokaznog postupka. Većina svjedoka potvrdila je, bez sumnje, da je osoba koja sjedi iza njih na mjestu optuženika upravo zloglasni major Medić koji ih je u zatočeništvu ispitivao o događanjima tijekom rata u Vukovaru i pri tome tukao palicom, dok nekolicina njih nije mogla potvrditi da je to ista osoba, obzirom da im se 'ispitivač' Medić u logoru nije predstavio punim imenom i prezimenom, a i zbog protekla vremena nisu bili sigurni da je to on.

Tužiteljstvo je tražilo 20 godina zatvora, što je maksimalna kazna po zakonu koji je vrijedio u doba počinjenja kaznenog djela.

- Brojni svjedoci prepoznali su ga u srbijanskim logorima nako sloma obrane Vukovara. Teza o zamjeni identiteta je nastavak pokušaja manipulacije - rekla je tužiteljica Mirjana Zubčević.

Naime, iako su Vojislava Medića svjedoci prepoznali, obrana tvrdi da je riječ o krivom čovjeku i zamjeni identiteta.

- Na drugom ispitivanju u logoru bile su nazočne dvije osobe, jedan je bio Medić. Bio je u SMB uniformi. Rekao mi je da zna što se sve događalo u Vukovaru i tražio je od mene da ponovo pričam gdje sam bio i što sam radio. Kako nije bio zadovoljan mojim odgovorima Medić me je desetak puta udario pendrekom po butinama, a potom su naložili da me odvedu u podrum gdje sam pretučen. Medića sam prepoznao odmah po obliku lica i specifičnim plavim očima koje su mi zauvijek ostale u sjećanju - svjedočio je ranije na suđenju Tomislav Josić.

Medić se već se gotovo dvije godine nalazi u istražnom zatvoru u Osijeku, nakon što je uhićen na graničnom prijelazu Tovarnik.

Medić je rekao da se i dalje ne osjeća krivim te da ostaje kod ranije obrane.

- Svi svjedoci tvrde da ih je ispitivala osoba koja je prethodno bila u štabu Blage Zadre i koju su oni tamo vidjeli, želim reći da ja nisam tamo bio i da ja nisam ta osoba. Kao dokaz je to da sam od 26.8 do 2.9.1991. dežurao u beogradskom sudu kao sudac, a to je vidljivo iz upisnika suda. Prvog dana dežurstva sam ispitivao jednog uhićenika. Poslove suca istrage radio sam i narednih dana za što imam zapisnike sa suda. U tom sam periodu dobio i predmet Kikaš, a radi se slučaju Antona Kikaša koji je krajem kolovoza 1991. godine uhićen zbog pokušaja da u Hrvatsku avionom dopremi 18 toga naoružanja - istaknuo je Medić dodajući kako je jedan od svjedoka tvrdio da ga je svaki dan vidio u Vukovaru u to vrijeme kada je on aktivno radio na poslovima istražnog suca u Beogradu.