Majstore, kakva ti je to maska?!

<p>Maska Thomasa Wolfa je unikatna i dar njegove sestre.</p><p> - Ovo je prava maska protiv korona virusa. Izradila ju je moja draga sestra i predstavlja nos od slona, ali i budi maštu jer podsjeća na puno toga. Lako se diše ispod nje i nije pretoplo kada ju stavim. Nosim ju svugdje gdje idem,a navečer ju jednostavno operem u vodi i sutradan je suha i spremna za upotrebu.Nadam se da vam se sviđa - objasnio je ovaj njemački turist.</p><p>Već je sedmi puta u Hrvatskoj na godišnjem odmoru i kaže da obožava hrvatsku obalu pa ga ni pandemija nije spriječila da i ove godine uživa u moru i suncu.</p><p> - Stigao sam prije nekoliko dana a masku sam imao već u Njemačkoj. Sestra mi je napravila za sada samo jednu ali se nadam da ću ih imati još jer obožavam biti drugačiji. Ne bojim se korona virusa, ali ako već moram imati masku, onda želim drugačiju, posebnu i masku koju će svi primijetiti. Nadam se da sam u tome uspio - rekao je Thomas.</p><h2>'Iako je pletena kroz rupice normalno dišem'</h2><p>Kaže da su njegovi prijatelji oduševljeni načinom izrade maske.</p><p> - Ovakvu masku treba znati nositi, a ja to znam. Kroz rupice normalno dišem, a iako je pletena, a sad je jako toplo, ne znojim se uopće ispod maske. Volim vidjeti reakcije ljudi kada ju stavim. Ljudi se smiješe, mnogi me fotografiraju i pitaju gdje sam je nabavio. Volim kada izazovem pozitivne reakcije ovom maskom s kojom sam do sada bez problema mogao u bilo koju trgovinu, jer nigdje ne piše kakvu masku treba imati - objasnio je Wolf.</p>