Makaranka (79) nasjela: Lažni broker s računa drpio 24.000 €!

Makaranka (79) koja je vjerovala lažnom brokeru prevarena je za 24.000 eura koje su joj, nakon što je dala svoje povjerljive podatke, u dva navrata podignute s računa, a sada policija traga za počiniteljem.

Žena je policiji prijavila da je vjerujući lažnom brokeru tijekom rujna prevarena za 24 tisuće eura. Prema prijavi, tada je telefonski kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao posrednik za ulaganje te joj obećao zaradu od tridesetak tisuća eura. Dovevši je u zabludu, zatražio je od nje osobne podatke i korisničke podatke za pristup internetskom bankarstvu.

"Nakon što mu je ustupila tražene podatke, s njezinog bankovnog računa neovlašteno je prebačen novčani iznos od 14.000 eura. Međutim i nakon toga žena nije shvatila da se radi o prijevari već je prema ponovnim uputama muškarcu, s kojim se prethodno dogovorila da će doći na adresu njenog stanovanja, predala još 10.000 eura u gotovini. Kriminalističko istraživanja je u tijeku", kazali su u splitskoj policiji.

Zbog te i sličnih prijevara policija još jednom upozorava građane da budu posebno oprezni prilikom ponuda koje obećavaju brzu zaradu i razna ulaganja te da nikada ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup i ne dijele osobne i bankovne podatke (brojeve s bankovne kartice, PIN-ove, lozinke) s nepoznatim osobama.

"Ako zvuči dobro, brzo i lako, vjerojatno se radi o prijevari. Ne nasjedajte i na uplaćujte novac", objavila je policija na svojoj internetskoj stranici, gdje se mogu pronaći i savjeti o računalnoj sigurnosti.