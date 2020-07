Makedonci izlaze na izbore usred novog širenja zaraze

Debate o identitetu bile su u središtu politike do prije nekoliko mjeseci, ali pandemija je promijenila igru. Obje strane međusobno se sad optužuju za novi porast slučajeva korona virusa

<p>Sjeverna Makedonija izlazi u srijedu na parlamentarne izbore usred rasta broja zaraženih koronavirusom što samo potpiruje međusobne optužbe glavnih suparničkih stranaka. </p><p>Pandemija je dodatno naglasila podjele u balkanskoj zemlji u kojoj godinama jedna politička kriza slijedi drugu.</p><p>Na jednoj strani su socijaldemokrati predvođeni bivšim premijerom Zoranom Zaevom koji pokušava naplatiti uspjeh ulaska Sjeverne Makedonije u NATO i dobivanje zelenog svjetla za početak pregovora o članstvu s EU-om.</p><p>Njegovi krajnje desni rivali u VMRO-DPMNE tvrde da je cijena promjene imena bila prevelika.</p><p>Makedonija je prošle godine promijenila ime u Sjeverna Makedonija kako bi okončala desetljećima dug spor s Grčkom koja tvrdi da ima ekskluzivna prava na ime Makedonija za svoju sjevernu pokrajinu.</p><p>Debate o identitetu bile su u središtu politike do prije nekoliko mjeseci, ali pandemija je promijenila igru. Obje strane međusobno se sad optužuju za novi porast slučajeva koronavirusa.</p><p>Proteklih šest mjeseci zemljom upravlja tehnička vlada s članovima obje stranke. </p><p>Privremena vlada na vlasti je od raspuštanja parlamenta i trebala je potrajati do izbora u travnju. </p><p>Izbori su, međutim, zbog panedmije pomaknuti na srpanj, ali je, paradoksalno, zaraza sad raširenija. Zbog toga bi odaziv birača mogao biti manji.</p><p>"Neću glasati", rekao je 38-godišnji Slobodan Katuševski iz Skoplja.</p><p>"Kažu da je to sigurno kao odlazak u trgovinu, samo što u trgovinu moram, a glasati ne moram", dodao je. </p><p>Nakon što je prvi val suzbijen do sredine svibnja, ponovno su izbile nove zaraze i porasle od jednoznamenkastih brojeva do preko 150 slučajeva dnevno. Ukupno ih je gotovo 8.000 zaraženih. </p><p>Više od 375 ljudi umrlo je od koronavirusa u zemlji s oko dva milijuna stanovnika, čime je Sjeverna Makedonija druga po broju smrtnih slučajeva na zapadnom Balkanu iza mnogo veće Srbije.</p><p>Zdravstvene vlasti izdale su posebne protokole za izbore, uključujući dva dana glasanja za zaražene pacijente i nemoćne.</p><h2>Ucjena</h2><p>Ankete javnog mnijenja glavnim političkim strankama predviđaju osvajanje manje od četvrtine glasova birača.</p><p>Demokratska stranka za integraciju (DUI) koja predstavlja etničke Albance, posljednjih godina igrala je ključnu ulogu u formiranju vlade i sudjelovala je u vlasti 16 godina. </p><p>Ove godine imaju novi zahtjev. Žele premijera iz svojih redova u zamjenu za savez.</p><p>Slogan izborne kampanje im je "Zašto ne?"</p><p>Albanska manjina, koja čini četvrtinu populacije Sjeverne Makedonije, dugo se žalila na socijalnu i ekonomsku diskriminaciju.</p><p>Neki kritičari optužuju DUI da igra na kartu etničkog identiteta kako bi odvukla pažnju od svoje mutne političke platforme i optužbi za ucjenu. </p><p>I Zaev, koji je koalirao s manjom albanskom strankom, a i njegov oporbeni suparnik Hristijan Mickoski odbacili su zahtjev DUI-a i ocijenili ga "ucjenom". </p><h2>Prisluškivanje </h2><p>Zaev obećava da će se fokusirati se na popravak gospodarstva u zemlji s prosječnom plaćom od 420 eura što mnoge mlade tjera u inozemstvo.</p><p>"Mi smo članica NATO-a i počinjemo pregovore s EU. Sad ćemo kod kuće poraditi na gospodarstvu", rekao je Zaev nedavno na televiziji.</p><p>Bivši premijer upozorava da će pobjeda VMRO-DPMNE značiti povratak mračnih dana bivšeg moćnika Nikole Gruevskog koji je bio premijer od 2006. do 2016.</p><p>Nakon toga je pobjegao u Mađarsku kako bi izbjegao kaznu zbog korupcije. </p><p>No, i socijaldemokratski tabor suočava se s optužbama za ucjenu. </p><p>Tajanstvene audio i video snimke prisluškivanja koje diskreditiraju obje glavne stranke šire se društvenim mrežama.</p><p>Analitičari kažu da je teško znati kako će prljava kampanja utjecati na neodlučne birače, od kojih bi neki mogli ostati kod kuće.</p><p>"Mislim da će konačni ishod izbora biti neizvjestan do samog kraja", rekao je politički analitičar Ljupčo Petkovski. </p>