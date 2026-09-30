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UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

MAKLJAŽA U TRILJU Tukli su ih rukama, nogama i štapom. Policija privela osmorku

Piše Filip Sulimanec,
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MAKLJAŽA U TRILJU Tukli su ih rukama, nogama i štapom. Policija privela osmorku
Foto: Facebook
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Jedan čovjek je zadobio lakše tjelesne ozljede koje su mu konstatirane na HMP Trilj, dok je drugi odbio liječničku pomoć

U utorak u poslijepodnevnim satima u Trilju, u Ulici sv. Mihovila, za vrijeme održavanje proslave Grada došlo je do tučnjave u kojoj su osmorica muškaraca pretukli dvojicu.

Ovdje pogledajte uznemirujuću snimku.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj odmah po zaprimljenoj dojavi izašli su na mjesto događaja te u policijsku postaju doveli osmorku koja je tukla dvojicu muškaraca.

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Jedan čovjek je zadobio lakše tjelesne ozljede koje su mu konstatirane na HMP Trilj, dok je drugi odbio liječničku pomoć.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su trojica  počinila kazneno djelo Nasilničko ponašanje iz članka 323.a Kaznenog zakona, na način da su dvojici muškaraca zadali više udaraca rukama, nogom i štapom. Sva trojica će danas, uz kaznenu prijavu, biti predani pritvorskom nadzorniku.

Također, utvrđeno je da su četvorica počinila prekršaj iz članka 13., a jedan prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uz optužni prijedlog, danas tijekom dana, bit će dovedeni na nadležni prekršajni sud.

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