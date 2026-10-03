Nisu baš arhitekti neuka čeljad. 87 ureda s brojnim zaposlenim je shvatilo na jedan način, samo dvojac koji nije nikada projektirao stadion na drugačiji
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Maksimir je pokazao kako se u Hrvatskoj dobra ideja izjalovi...
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Ideja dobra, realizacija loša. Tako se najkraće može opisati postupak odabira rješenja za novi stadion Maksimir. Trebalo je prvonagrađeno rješenje biti kruna velikog međunarodnog natječaja, s nagradom od milijun eura za najbolje. Ideja većine arhitekata u ocjenjivačkom sudu je trebala jamčiti neovisnost i najbolji omjer cijene i kvalitete.
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