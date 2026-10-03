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Maksimir je pokazao kako se u Hrvatskoj dobra ideja izjalovi...

Piše Ivan Pandžić,
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Maksimir je pokazao kako se u Hrvatskoj dobra ideja izjalovi...
Foto: VG13 Architects
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Nisu baš arhitekti neuka čeljad. 87 ureda s brojnim zaposlenim je shvatilo na jedan način, samo dvojac koji nije nikada projektirao stadion na drugačiji

Ideja dobra, realizacija loša. Tako se najkraće može opisati postupak odabira rješenja za novi stadion Maksimir. Trebalo je prvonagrađeno rješenje biti kruna velikog međunarodnog natječaja, s nagradom od milijun eura za najbolje. Ideja većine arhitekata u ocjenjivačkom sudu je trebala jamčiti neovisnost i najbolji omjer cijene i kvalitete.

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