Mala škola 90-ih opet u Uraniji s novom temom: Djeca 90-ih

Programom želimo otvoriti dijalog o posljedicama ratnih zbivanja, prisilnih migracija i dubinskih društvenih i ekonomskih promjena na generacije kojima je posljednja dekada prošloga stoljeća bila razdoblje djetinjstva. U kojoj su mjeri njihova iskustva srodna, na koje su načine fragmente sjećanja i obiteljskih priča povezivali u smislenu cjelinu, kako ta rana iskustva mogu utjecati na njihove životne putanje i stavove u odrasloj dobi i iz kojih je razloga to važno za hrvatsko društvo danas, neka su od pitanja koja će izlagači – mahom i sami „djeca devedesetih“ – postaviti u predstavljanju umjetničkih radova i obrada istraživačkih intervjua, kao i kroz izlaganja znanstvenih istraživanja o školi i obrazovanju te o pop-kulturi devedesetih.

Ovaj će segment prošlosti sa sadašnjosti i budućnosti povezati i razgovor sa stručnjakinjom koja će, osim o vlastitom iskustvu rada s djecom pogođenom ratnim zbivanjima, govoriti i o pojmovima kao što su međugeneracijski prijenos traume i posttraumatski rast. Tijekom programa publika će biti pozvana da se u program uključi i kroz doprinos izgradnji zbirke posvećene soundscapeu devedesetih – raznovrsnom spektru zvukova koji evociraju to razdoblje.

Ovogodišnji se program Male škole odvija u sklopu projekta „MOJ DOM: Refugees, migration and erased memories in the aftermath of Yugoslav wars“ (2023. - 2025., CERV), koji okuplja civilnodruštvene, umjetničke i znanstvene organizacije iz Njemačke, Italije, Slovenije i Hrvatske.

Program organiziraju Petar Bagarić i Orlanda Obad iz Instituta za etnologiju i folkloristiku.

Najčitaniji članci